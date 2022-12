Quarta na TV: Tropa de Elite, caça ao tesouro e Estaline no divã

CINEMA

Quando o Diabo Reza

RTP1, 21h01

Estreia de mais uma produção saída do projecto Contado por Mulheres, que entregou dez histórias lusófonas a outras tantas estreantes na realização. A partir do livro de Mário de Carvalho nasce este telefilme dirigido por Fabiana Tavares, segundo um argumento de Vasco Monteiro, com Luís Vicente, Cristóvão Campos, Tomás Alves, Teresa Tavares, Diana Costa e Silva, Carla Chambel, Lourenço Henriques, Katrin Kaasa e Diana Sá no elenco.

Passada na Guarda, é a história de um velho com uma conta bancária choruda, que é cobiçada por dois burlões empenhados em ganhar a sua confiança para ficar com o dinheiro. Isto enquanto as duas filhas do senhor vão tratando dele – e sonhando com a herança.

Tropa de Elite

Cinemundo, 22h30

Urso de Ouro em Berlim, Tropa de Elite retrata o quotidiano violento de um batalhão da polícia do Rio de Janeiro. O capitão Nascimento (Wagner Moura) é nomeado chefe de uma equipa incumbida de apaziguar o Morro do Turano. Apesar de considerar insensatos os motivos da operação, tem de cumprir ordens, mesmo quando a mulher grávida lhe implora que deixe a linha de frente.

Depois de uma operação de resgate, Neto (Caio Junqueira) e Matias (André Ramiro) juntam-se ao curso de formação do batalhão. O primeiro destaca-se pela coragem; o segundo, pela inteligência. Se Nascimento pudesse reunir essas duas qualidades num só homem teria o seu substituto perfeito.

Gangster Americano

AXN, 23h48

Nomeado para dois Óscares, o filme de Ridley Scott centra-se em Frank Lucas (Denzel Washington) o discreto motorista de um dos principais chefes do crime organizado. Quando este morre subitamente, Frank aproveita para construir o seu próprio império e torna-se líder do tráfico de droga na cidade. Mas há um polícia (Russell Crowe) que começa a suspeitar dele.

O Divã de Estaline

RTP2, 00h39

Envelhecido e de saúde debilitada, Estaline recolhe-se num palácio isolado. Lidia, sua amante, acompanha-o. Todas as noites Estaline se deita num divã como um paciente e obriga Lidia a fazer de psicanalista.

Resultante de uma co-produção franco-portuguesa, O Divã de Estaline foi quase totalmente filmado no Bussaco Palace Hotel e inspira-se na obra com o mesmo nome de Jean-Daniel Baltassat. Com argumento e realização de Fanny Ardant, tem Gérard Depardieu, Emmanuelle Seigner e Paul Hamy nos papéis principais. O filme é emitido em duas partes, com continuação amanhã, às 23h50.

SÉRIE

O Tesouro: No Limiar da História

Disney+, streaming

Estreia. A produção original da plataforma é uma derivação para série da saga cinematográfica de aventuras O Tesouro, que Nicolas Cage protagonizou e Jon Turteltaub realizou. Aqui, a personagem principal é Jess (Lisette Alexis), uma jovem latino-americana em busca de um tesouro perdido e, pelo caminho, das suas próprias origens. Justin Bartha, Harvey Keitel e Catherine Zeta-Jones também fazem parte do elenco.

DESPORTO

Futebol: França x Marrocos

TVI, 18h50

Directo. Depois de ter eliminado Portugal do Mundial de 2022 no Qatar, a selecção marroquina enfrenta a brigada francesa – que deixou pelo caminho a Inglaterra – na segunda meia-final da competição. O jogo tem lugar no estádio Al Bayt e é arbitrado pelo mexicano César Ramos.

DOCUMENTÁRIOS

Bostofrio

RTP2, 11h

Paulo Carneiro filma o Portugal profundo, à medida que desenterra histórias sobre a sua família na aldeia de Bostofrio, em Trás-os-Montes. O objectivo é chegar a um retrato do avô, que não conheceu e que nunca perfilhou o seu pai, perguntando, ouvindo e puxando pelas memórias dos seus conterrâneos.

Os Rostos de Palmira

RTP2, 20h36

O realizador sírio Meyar Al-Roumi oferece um novo ângulo sobre a cidade milenar do seu país. Além de emblemática enquanto oásis multicultural e fascinante pela arquitectura, Palmira tem sido fonte de lendas e curiosidade ao longo dos séculos. Neste documentário, a “pérola do deserto” sírio – sítio arqueológico com estatuto de Património da Humanidade – é estudada a partir de retratos funerários de pessoas que lá viveram.