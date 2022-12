Quando um AVC em Macau significa cinema, televisão e uma panóplia de sons

Produtor e compositor, António Vale da Conceição gravou dois EP intitulados At Your Service, Ma’am, numa exuberância sonora alimentada a cinema, televisão, pop e soul.

Quem tiver ouvido falar dos Turtle Giant, trio formado há onze anos em Macau, saberá que um dos seus músicos se aventurou mais recentemente numa carreira a solo. O seu nome é António Vale da Conceição e este ano gravou dois EP intitulados At Your Service, Ma’am (1 e 2), o mais recente dos quais chegou às plataformas digitais em Dezembro, precedido por canções como Poison in a glass ou Slower, aqui com videoclipe. Esta quinta-feira vai apresentá-lo em concerto na rádio (SBSR.FM), para – diz – mostrar o que pretende ser o seu trabalho, a sua assinatura.