Há escolas e universidades encerradas por causa do mau tempo

As escolas de Lisboa continuam abertas nesta terça-feira, mas "no âmbito da sua autonomia podem decidir encerrar", confirmou fonte do gabinete de comunicação do Ministério da Educação. A tutela não tem conhecimento de escolas inundadas.

O Instituto Espanhol de Lisboa suspendeu as aulas por causa das inundações naquela zona, com várias lojas e habitações afectadas. O mesmo sucedeu com o Liceu Pedro Nunes, na Avenida Álvares Cabral e com o Filipa de Lencastre, em Alvalade. O Instituto Superior Técnico também está encerrado.

Também encerrado está o Instituto Superior de Agronomia, na Ajuda. Em Oeiras o PÚBLICO tem conhecimento de pelo menos uma escola encerrada: a Escola Secundária Sebastião e Silva.

Devido às condições meteorológicas ocorridas durante a noite e que ainda se fazem sentir no momento, com estradas intransitáveis e transportes públicos com perturbações, a Protecção Civil pediu à população que se ponderem as deslocações.

Em declarações à Antena 1, o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, referiu que o vereador da Educação está em comunicação com o Governo sobre o fecho de escolas em Lisboa, "porque têm de ser decisões coordenadas". "Neste momento temos de actuar, e actuar é dizer às pessoas que se estiverem fora de Lisboa para não virem, se tiverem os filhos longe da escola que não venham", disse. "Há pessoas que vivem perto da escola e que estão a ir à escola."

"Não foi dada ordem de fecho oficial, mas foi dado o alerta do presidente da Câmara de Lisboa para que as pessoas que estão longe que não venham para Lisboa e que também não vão às escolas ou ao trabalho porque a situação ainda é complicada até por volta do meio-dia", rematou.