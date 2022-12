Pouco antes de completar os 33 anos de vida caí numa cama de hospital, ou melhor, fui forçada a deitar-me por tempo indeterminado na ala psiquiátrica do Hospital Júlio de Matos. Levada ao extremo por uma acumulação de trabalho e de crises conjugais violentíssimas que me fizeram adoecer e, a determinado momento, ter vontade de desistir. Tinham-se esgotado as minhas forças psíquicas e anímicas.

Puseram-me a dormir por uma semana num quarto que me era estranho e, quando finalmente voltei à vida num sopro de renascimento assustador e de tremenda confusão mental, não sabia quem era. Deitada na cama de hospital, vigiada e cuidada por uma prole de enfermeiras que desconhecia — e cujos rostos me aterrorizavam por mais rasgados que fossem os sorrisos que me ofereciam —, percebi que a situação daquela pessoa devia ser grave e séria, dado o internamento no hospital, e que aquela pessoa, que eu não sabia ao certo de quem se tratava, era eu.

Contaram-me que tinha sido o meu marido a pedir ajuda: internamento compulsivo. E contaram-me o episódio que o levou a fazê-lo. Não tinha memória de nada. Na verdade, não me sabia casada. Era como se tivesse voltado à vida numa cama de hospital, adulta, com os problemas dos adultos, incluindo um marido, quando eu me sentia apenas uma criatura alada, adulta, sim, mas inocente como quando acabada de sair do ventre da minha mãe.

Não tinha respostas para as perguntas que me faziam. Por sorte, ninguém me forçava a nada, nem enfermeiras nem o médico psiquiatra — um homem de meia-idade, com barba e uns olhos azuis-escuros fundos e atraentes, embora demasiados fixos no vazio quando me fazia perguntas e me observava. Eu ficava diante da vida como uma criança no berço que ainda não aprendeu a linguagem, que compreende o tom e as emoções com que lhe falam, mas a quem escapam as palavras e o sentido das frases.

Explicaram-me que o meu marido me visitaria nessa tarde. Assustei-me um quase nada, a medicação não permitia sobressaltos nem inquietações, e aguardei deitada pela visita do meu marido, um desconhecido que esperava reconhecer quando o visse. Quando o homem que diziam ser o meu marido entrou no quarto, nenhuma memória se aviltou, nada, não fazia ideia de quem era aquela pessoa que, por acaso, até me desgostava fisicamente. Um homem alto, entroncado, estacado ao lado da cama, olhava-me com os olhos marejados de água. Se eu não sabia quem era como podia saber quem me rodeava?

As lágrimas passaram o dique do desconhecido que diziam ser meu marido quando lhe disse: "Não sei quem és." A mesma frase que me ocorreria sem a verbalizar, anos mais tarde, no dia em que assinámos os papéis da nossa separação. Um desconhecimento diferente daquele que vivi no hospital, é certo, mas com contornos dolorosos e irreversíveis.

Depois do internamento levei tempo a reconhecer-me e a reconhecer o meu marido. Por motivos diferentes aos do esgotamento nervoso, aconteceu ver-nos irreconhecíveis juntos e separados. Por razões insondáveis e graças a algo que desconheço, nunca mais tive vontade de desistir.