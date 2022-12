A demora do SEF

Já escrevi neste espaço a propósito do excelente trabalho publicado neste jornal pela jornalista Joana Gorjão Henriques sobre o "atendimento do SEF" em relação aos pedidos de autorização de residência dos imigrantes e estrangeiros que se estabeleceram no nosso país. Após as últimas declarações da provedora de Justiça, achei que deveria voltar ao assunto. Depois de considerar um "problema grave" a demora nos processos de regularização, afirma que o número de queixas recebidas na provedoria "tem vindo a crescer". Como escrevi anteriormente, conheço bem a situação porque uma imigrante que trabalha para a minha família aguarda há mais de dois anos ser chamada para uma entrevista no SEF. Comenta ainda a provedora: "Nós precisamos dos imigrantes que vêm trabalhar connosco e depois tardamos, demoramos muito tempo a regularizar a sua estada em território nacional."

Na verdade, o que mais me impressiona em todo este processo, em boa hora também denunciado pela provedora de Justiça, é a opacidade que se criou à sua volta, devido ao escandaloso silêncio dos responsáveis no Governo por esta situação causada pela extinção do SEF. O tempo passa e ninguém sabe quando poderá ver resolvido o seu processo. Estamos sempre a proclamar que somos um país de acolhimento mas, depois, sujeitamos a um calvário burocrático aqueles que nos procuram para ter uma vida decente.

Fernando Lima, Lisboa

Eutanásia

Está em discussão, com oposição dos meios católicos, a lei da eutanásia. Esta discussão passa-se num país que é um Estado laico. Quem é fiel católico romano não é obrigado a utilizar a eutanásia; espera-se que escolha morrer em sofrimento, talvez na expectativa de um mais fácil e rápido acesso ao Céu. Mas os católicos não têm legitimidade para impedir quem não o é de preferir evitar o sofrimento, nomeadamente em casos sem esperança de recuperação. Nestas matérias como noutras (casamento, aborto, contracepção, etc.), sempre a Igreja Católica assumiu posições retrógradas e procurou impor a todos, sejam ou não católicos praticantes, a sua doutrina e regras, quando faria melhor em olhar para dentro, pondo cobro à ignomínia que é o abuso sexual de menores e eliminando aberrações como a menorização das mulheres nos seus templos, ao contrário dos protestantes.

Alberto Amaral, Porto

Évora Capital Europeia da Cultura

Caro amigo Mário Barradas, treze anos depois de nos teres deixado, chegou a Évora o fruto da árvore que em Janeiro de 1975 plantaste no Teatro Garcia de Rezende, que foste tratando com inexcedível dedicação até ao dia 19 de Novembro de 2009, quando a morte te levou. Amigo Mário, em boa hora criaste o Cendrev, onde conseguiste reunir um conjunto de colaboradores que beberam o teu amor pelo teatro e não deixaram que morresse a árvore que plantaste e foste tratando. Embora Évora já tivesse alguma tradição de actividade teatral, tu, Mário, deste-lhe uma maior pujança e uma assinalável visibilidade em Portugal e até além-fronteiras. E cá temos o fruto do teu trabalho: o reconhecimento de Évora como Capital da Cultura em 2027.

Para que a candidatura de Évora saísse vencedora é de reconhecer o bom trabalho da equipa de missão, da comissão executiva e do apoio de várias câmaras municipais do Alentejo. Também é de justiça reconhecer que, sem o apoio que os executivos da FEPU, da APU e da CDU deram ao Cendrev, a árvore plantada pelo Mário Barradas tinha morrido e Évora não seria Capital Europeia da Cultura em 2027. Pelo que Mário Barradas fez pela cidade seria justo que o espaço do Jardim das Canas, fronteiro ao Teatro Garcia de Rezende, passasse a designar-se Praça Mário Barradas.

Acácio Alferes, Évora

A IL, os bidés e o RGEU

Li no PÚBLICO que os candidatos à presidência da IL pretendem não só que os novos apartamentos não tenham bidé, como pretendem revogar o Regulamento Geral das Edificações Urbanas (RGEU). Lembro que a revogação do RGEU, se adoptada, irá levar a que as profissões liberais de arquitectos e engenheiros tenham de dialogar caso a caso com os serviços técnicos da cada câmara e sujeitarem-se a todas as imposições que eles determinarem, levando também a que se instale facilmente uma "rede de favores" que promova a aprovação rápida de projectos que poderão ser absolutamente contrários ao que se pretende no desenvolvimento harmonioso e seguro de uma cidade.

Ricardo Charters-d'Azevedo, São Pedro do Estoril