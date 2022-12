Para que são precisos tantos livros de auto-ajuda?

Querida Ana,

Já não posso ver mais livros de auto-ajuda para pais — ou, na verdade, seja para quem for. O problema é que são autênticos livros de instruções, escritos por gurus que supostamente experienciaram o problema, mas que foram capazes de o resolver para todo o sempre, graças a uma revelação; revelação essa que se sentem moralmente compelidos a partilhar com todos os pais do mundo, no intuito de os poupar ao sofrimento indizível pelo qual os próprios passaram.

A condição, no entanto, é que os iniciados apliquem a fórmula com fé, e sem questionar nenhum dos preceitos, até porque são baseados em estudos científicos muito, muito, muito relevantes, aliás tão relevantes que nem vale a pena referir quais são.

Et voilá, em nove dias os bebés dormem a sono solto uma noite inteira, em três semanas deixam de fazer birras, em 72 horas largam a chucha, e em menos de 24 horas estão definitivamente treinados a apanhar as toalhas do chão. Tudo de forma sustentável, inclusiva e, claro, já tendo em conta as alterações climáticas.

Ana, explica-me, para quê tudo isto, quando bastava telefonarem à mãe, ou melhor ainda, à sogra, a pedir um conselho, e depois fazerem tudo ao contrário, claro, como acontece há gerações e gerações, desde o alvor dos tempos?

Aguardo a tua resposta com impaciência.

Querida Mãe,

Ahah! Tem toda a razão, o objectivo final é sempre esse, o de fazer o contrário do que os avós aconselham, mas que gozo teria isso se não pudéssemos citar um especialista em resposta ao vosso “eu sempre fiz assim e correu bem”?

E que outra maneira teríamos de fazer “equipas” nos diferentes estilos de parentalidade, para sermos “a favor” disto ou “contra” aquilo, que traz consigo aquele sentimento de legitimidade e pertença a uma tribo, que corta tão eficazmente com a sensação de isolamento de que tantos pais sofrem?

Mais a sério, parece-me que os livros podem ser um enorme consolo para mães que se sentem sozinhas. É, por vezes, nessas páginas que encontram não receitas, mas a confiança para fazerem aquilo que no seu íntimo desejavam fazer. E, nesse sentido é óptimo que exista um especialista para cada gosto, porque o que interessa é que os pais encontrem o que funciona para eles.

O que é pena é quando:

a) se sentem tão sozinhos e tão julgados que precisem de ler esses livros para se artilharem de argumentos para se “defenderem”, por vezes até de agressões imaginadas;

b) se sentem tão inseguros que precisam desesperadamente de uma receita. E as receitas nunca ensinam o essencial: aprender e confiar que sabemos ler o nosso bebé.

Beijinhos!

O Birras de Mãe, uma avó/mãe (e também sogra) e uma mãe/filha, logo de quatro filhos, separadas pela quarentena, começaram a escrever-se diariamente, para falar dos medos, irritações, perplexidade, raivas, mal-entendidos, mas também da sensação de perfeita comunhão que — ocasionalmente! — as invade. E, passado o confinamento, perceberam que não queriam perder este canal de comunicação, na esperança de que quem as leia, mãe ou avó, sinta que é de si que falam.