Gasóleo baixou oito cêntimos, gasolina recuou seis

Preços diminuíram em relação ao início da semana passada. Custo do gasóleo está no valor mais baixo desde Janeiro e o da gasolina num mínimo desde Maio de 2021.

Os preços dos combustíveis vendidos nos postos de abastecimento baixaram na segunda-feira de forma transversal. O custo do gasóleo simples está no valor mais baixo desde que começou a invasão na Ucrânia e o da gasolina simples 95 num mínimo de um ano e meio.

De acordo com as estatísticas publicadas no site da Direcção de Energia e Geologia (DGEG), o preço gasóleo recuou, em média, oito cêntimos face ao valor praticado na segunda-feira da semana passada, para 1,56 euros por litro, comparando com 1,64 euros a 5 de Dezembro; o preço da gasolina recuou seis cêntimos, para 1,59 euros, quando sete dias antes estava nos 1,65 euros.

Todas as semanas, a DGEG comunica à Comissão Europeia o valor médio de venda ao público destes dois combustíveis, usando como critério o preço médio praticado às segundas-feiras pelos vendedores espalhados pelo território do continente, dando a conhecer aos serviços do executivo comunitário a estrutura dos preços nacionais, especificando quanto é que, do preço final, corresponde ao preço sem as taxas, ao valor do IVA e ao Imposto sobre produtos petrolíferos e energéticos (ISP), incluindo neste último as parcelas relativas à contribuição do serviço rodoviário e do valor do adicionamento sobre as emissões de CO2 (conhecido como imposto sobre o carbono).

No caso do gasóleo simples, o preço por litro está no valor mais baixo desde meados de Janeiro deste ano, semanas antes da guerra na Ucrânia. Para encontrar um preço inferior ao praticado agora é preciso recuar até 17 de Janeiro, quando o custo médio por litro estava nos 1,55 euros. A 24 de Janeiro, exactamente um mês antes da invasão pela Rússia, o preço estava nos 1,59 euros.

Na gasolina simples 95, o preço está no valor mais baixo desde Maio de 2021, igualando o preço praticado nos últimos dias desse mês, em que acabou já a tocar nos 1,6 euros por litro, acentuando-se entretanto a trajectória de agravamento que levou o preço até aos dois euros em Março deste ano.

A última vez que o Governo fixou o ISP foi a 2 de Dezembro. Perante a trajectória de redução dos preços, decidiu aumentar as taxas do imposto, com efeitos a 5 de Dezembro.

Apesar de continuar a aplicar o “mecanismo de redução da carga fiscal equivalente ao que resultaria da redução da taxa do IVA de 23 % para 13 %” e a revisão das taxas em função das variações de mercado, e de isso representar uma redução do ISP quando se compara com Novembro de 2018, a nova portaria traz um agravamento do imposto em relação ao praticado nas semanas anteriores.

Se até 4 de Dezembro a taxa do ISP aplicada ao gasóleo era de 132,59 euros por mil litros (ou seja, de 0,13259 euros por cada litro), a partir de 5 de Dezembro a taxa passou a ser de 171,96 euros por mil litros (0,17196 euros por litro), um agravamento de 0,03937 euros por litro.

Na gasolina, a taxa passou de 349,21 euros por mil litros (0,34921 euros por litro) para 372,87 euros (0,37287 euros por litro), uma diferença de 0,02366 euros.

As novas taxas estão de pé até 1 de Janeiro de 2023. O Governo terá de publicar uma nova portaria até lá, para fixar as taxas que vigorarão após essa data, para as primeiras semanas do próximo ano.