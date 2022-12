Futuro de Fernando Santos pendente de reunião com FPF

Continuidade do seleccionador nacional no cargo vai ser discutida com Fernando Gomes. Contrato actual tem validade até 2024.

Encerrado o capítulo Mundial 2022 para a selecção portuguesa, impõe-se preparar o ciclo do próximo Campeonato da Europa e o arranque da qualificação para o Campeonato do Mundo que se seguirá, dentro de quatro anos. Com ou sem Fernando Santos? Essa é a pergunta do momento, que só terá resposta depois de uma reunião que sentará à mesa a equipa técnica e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Muito se tem especulado nos últimos dias acerca do futuro do seleccionador e até de um rol de possíveis substitutos, mas, ao que o PÚBLICO apurou, não está nada definido por enquanto. Fernando Santos tem contrato válido com a federação até meados de 2024 e o balanço que se fizer no encontro que vai ter lugar entre o treinador e o líder da FPF, Fernando Gomes, determinará o rumo a seguir.

Depois da eliminação de Portugal nos quartos-de-final do torneio, às mãos de Marrocos, Fernando Santos reconheceu que a equipa poderia e deveria ter feito melhor, mas deixou a garantia de que não abandonará o projecto por iniciativa própria. "Estou aqui desde 2014 e sempre falámos do assunto naturalmente, sem essas questões de demissões, que isso não faz parte do meu léxico nem do do presidente", adiantou aos jornalistas.

Ora, essa conversa com Fernando Gomes deverá desenrolar-se nas próximas semanas, até porque a selecção de Portugal volta aos relvados em Março, para defrontar o Liechtenstein, no primeiro jogo do Grupo J de qualificação para o Europeu de 2024, que se disputará na Alemanha. E o fim desse torneio é precisamente o limite da validade actual do contrato do técnico, que, se o cumprir na totalidade, completará uma década ao leme da selecção.