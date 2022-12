Terça na TV: cultos, erupções, eutanásia e Fantasmas do Império

CINEMA

A Estranha em Mim

Hollywood, 00h45

Erica Bain e o noivo são atacados. Ele é assassinado; ela fica gravemente ferida. Erica recupera, mas não consegue superar a perda nem o medo. Resolve então comprar uma arma, patrulhar as ruas e começar a fazer justiça pelas próprias mãos. Um filme de Neil Jordan, com Jodie Foster como protagonista.

A Melhor Oferta

RTP1, 1h

Virgili Oldman é um famoso e multimilionário coleccionador de arte obcecado pelo corpo feminino. Certo dia, recebe um telefonema de uma jovem herdeira de um colossal património familiar, que lhe pede que avalie o seu acervo. Virgili vai encontrar um paraíso artístico, mas também uma estranha mulher que vai alterar a sua existência para sempre. Com argumento e realização de Giuseppe Tornatore, um filme romântico sobre o amor e as suas representações, com Geoffrey Rush, Donald Sutherland e Jim Sturgess no elenco.

SÉRIE

Os Mistérios de Brokenwood

Fox Crime, 22h

Começa a terceira temporada da série policial neozelandesa passada numa vila rural supostamente tranquila, mas onde grassa o crime e não falta trabalho ao inspector Mike Shepherd (Neill Rea). Os novos episódios abrem com uma história não aconselhada a aracnofóbicos: num passeio com o tema O Senhor dos Anéis, a mulher do guia é encontrada envenenada e enrolada em teias de aranha.

DOCUMENTÁRIOS

Viver com Vulcões

RTP2, 16h03

A relação entre o ser humano e os vulcões, em vários momentos históricos e nas suas diversas vertentes, é o cerne desta série documental filmada um pouco por todo o globo. Desenvolve-se em seis episódios, para ver de segunda a sexta. O primeiro foca-se em rituais ligados a religiões e superstições. Os próximos debruçam-se sobre a riqueza dos solos vulcânicos, as estratégias face ao perigo iminente de erupção, os efeitos destrutivos, o trabalho dos vulcanólogos e as descobertas baseadas no estudo das “montanhas de fogo”.

Foto Viver com Vulcões

Líderes de Cultos

AMC Crime, 22h

Estreia. A série documental regista o rasto de Charles Manson, David Koresh, Jim Jones e outros líderes que usaram o carisma pessoal e a manipulação ideológica para atrair devotos para congregações levadas a cometer crimes em seu nome. Os seis episódios são debitados semanalmente, em dose dupla.

Fantasmas do Império

RTP2, 23h30

O colonialismo reflectido no cinema português dos últimos 100 anos. Eis o tema do documentário assinado por Ariel de Bigault, cineasta e divulgadora francesa que quis explorar “a maneira como o olhar português sobre as colónias foi mudando”. São vários os olhares que se cruzam neste diálogo crítico com o passado: cineastas (Margarida Cardoso, Fernando Matos Silva, João Botelho, Hugo Vieira da Silva ou Ivo Ferreira), actores, investigadores e outras personalidades ligadas à área.

DESPORTO

Futebol: Argentina x Croácia

RTP1, 18h51

Directo. Do jogo de hoje sairá o primeiro finalista do Mundial de 2022 no Qatar. A Argentina e a Croácia defrontam-se depois de terem eliminado as selecções dos Países Baixos e do Brasil, respectivamente. O italiano Daniele Orsato dirige a partida, que tem lugar no Estádio Nacional Lusail. A equipa vencedora terá pela frente França ou Marrocos, que entram em campo amanhã, a esta hora, para a segunda meia-final.

INFORMAÇÃO

É ou Não É? - O Grande Debate

RTP1, 22h52

Directo. Perante a recente aprovação pelo Parlamento da descriminalização da morte medicamente assistida – e enquanto se aguarda a decisão do Presidente da República sobre o diploma – importa debater e esclarecer as alterações trazidas pela nova lei da eutanásia. O painel reunido inclui João Cainé, enfermeiro e professor universitário; Edna Gonçalves, directora do serviço de cuidados paliativos do Centro Hospitalar de São João; Maria Antónia Almeida Santos, vice-presidente do grupo parlamentar do PS; Inês Palma Ramalho, vice-presidente do PSD; e Miguel Gonçalves, fisioterapeuta e docente universitário.