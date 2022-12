A fusão nuclear deu um passo que se esperava há décadas

A fusão nuclear através de lasers – uma das abordagens que procuram forçar os núcleos de átomos leves a juntarem-se – acaba de ficar mais perto de imitar o que se passa no interior de uma estrela. Nesta terça-feira, o Laboratório Nacional Lawrence Livermore, na Califórnia, anunciou um marco esperado há décadas e que deixou a comunidade científica entusiasmada: pela primeira vez, nesta longa caminhada rumo à energia das estrelas, produziu-se a 5 de Dezembro mais energia de fusão do que a energia do próprio laser usado na experiência. Mas, calma, ainda se está longe da eficiência necessária para vir a produzir a electricidade comercial.