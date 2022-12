Cheias não são “problema novo”: Quercus pede espaços verdes e gestão natural em Lisboa

Os fenómenos climáticos extremos vão acontecer com maior frequência e violência, denuncia Quercus. E alertam que é preciso pensar a cidade de forma mais sustentável.

O núcleo regional de Lisboa da associação ambientalista Quercus alertou esta terça-feira para a importância de criar mais espaços verdes na cidade e desenvolver uma gestão dos recursos mais natural, face aos estragos provocados pelo mau tempo.

Num comunicado em que expressou a sua solidariedade à família da vítima mortal das cheias da passada quarta-feira em Lisboa, o núcleo lisboeta da Quercus lembrou que os constrangimentos verificados na capital portuguesa com o agravamento do estado do tempo "não é um problema novo" e prometem ser ainda piores devido às alterações climáticas.

Lisboa é uma cidade com problemas de planeamento urbanístico, problemas de gestão de recursos, como entubamento de linhas de águas que fazem a drenagem natural das águas pluviais, entre outras más escolhas que culminam na situação actual Quercus

"Os dados científicos demonstram que estamos perante uma crise climática, em que fenómenos climáticos extremos irão ocorrer com maior frequência e violência", referiu a Quercus.

E salientou: "Lisboa é uma cidade com problemas de planeamento urbanístico, problemas de gestão de recursos, como entubamento de linhas de águas que fazem a drenagem natural das águas pluviais, entre outras más escolhas que culminam na situação actual".

Sublinhando as denúncias para os riscos da falta de planeamento e da falta de áreas verdes e de espaços adequados para a drenagem, a associação ambientalista vincou a necessidade de pensar a cidade de forma mais sustentável, avisando para a "urgência de criar e fomentar espaços verdes biodiversos e multifuncionais nas áreas urbanas" ou a "importância de assumir uma concepção e gestão mais natural à melhoria da qualidade de vida", entre outras medidas.

"Apelamos ao poder político que repense a forma como deve ser abordado este problema e que as soluções propostas sejam também uma oportunidade de construir uma cidade nova, em maior harmonia com a natureza", refere.