Musk quer aumentar tweets até 4000 caracteres

Dos 280 caracteres para os 4000. Elon Musk confirmou, este domingo, em resposta a um utilizador da rede social, que pretende aumentar o limite de caracteres na plataforma de microblogging – que poderá deixar de merecer esse nome se as alterações se verificarem.

Um utilizador da rede social perguntou a Musk se se confirmava que o Twitter ia aumentar o número de caracteres permitidos por publicação, dos 280 para os 4000. O dono do Twitter respondeu, a partir da sua conta pessoal, que “sim”, sem dar mais informações sobre o assunto.

Não foi a primeira vez que se falou do assunto. De acordo com o site de tecnologia Mashable, em Novembro Musk já tinha respondido a uma pergunta semelhante, sobre o aumento do número de caracteres por publicação para 1000, dizendo que estava “na lista de afazeres.”

Ainda que não se conheçam os pormenores – sobre quantos caracteres se poderá escrever ao certo, nem quando esta medida poderá ser implementada – é seguro dizer que Musk quer aumentar o número de caracteres por tweet. A Folha de São Paulo contactou o gabinete de comunicação do Twitter no Brasil, que respondeu que ainda não há previsão sobre quando esta medida poderá entrar em vigor, mas não a negou.

A última alteração ao número de caracteres aconteceu em 2017, sob a direcção de Jack Dorsey, quando passou de 140 caracteres por publicação para 280. O limite de 140 caracteres – imposto para se assemelhar a um SMS, numa altura em que ainda era possível tweetar por mensagem de texto – tornara-se irrelevante para os responsáveis do Twitter.