Urgência Pediátrica do hospital de Setúbal reabriu depois de uma semana fechada

A Urgência Pediátrica do Hospital de São Bernardo, que pertence ao Centro Hospitalar de Setúbal, reabriu esta segunda-feira às 9h, depois de ter estado encerrada desde terça-feira por falta de médicos, informou fonte hospitalar.

À mesma hora em que reabriu a Urgência Pediátrica, os presidentes das câmaras de Setúbal, Palmela e Sesimbra, três municípios da área de influência do Centro Hospitalar de Setúbal, chegaram ao Ministério da Saúde na expectativa de serem recebidos pelo ministro Manuel Pizarro.

Na sexta-feira, em conferência de imprensa, os três autarcas anunciaram que iriam estar esta segunda-feira à porta do Ministério da Saúde se, até domingo, não fosse marcada a reunião pedida a Manuel Pizarro, devido à falta de médicos no hospital de Setúbal.

Também na sexta-feira, a Câmara Municipal de Setúbal reuniu-se com o Conselho de Administração do CHS, na sequência de sucessivos problemas no Hospital de São Bernardo devido à falta de médicos, que têm levado ao encerramento temporário de vários serviços, designadamente da pediatria, obstetrícia e ortopedia.

Na conferência de imprensa, os autarcas dos municípios de Setúbal, Palmela e Sesimbra, consideraram que a contratação de mais médicos tarefeiros pelo Centro Hospitalar de Setúbal "não é caminho".

"Sem conseguir manter equipas médicas permanentes, bem tratadas, motivadas e com condições de trabalho, dificilmente estes assuntos serão resolvidos e debelados", disse o presidente da Câmara de Palmela, Álvaro Amaro.

No mesmo dia, em Bruxelas, o ministro da Saúde disse estar "disponível para se reunir com os presidentes das câmaras municipais de Setúbal, Palmela e Sesimbra para discutir os problemas das urgências", assim que chegasse o pedido anunciado pelas autarquias.

Segundo disse na altura a Câmara de Setúbal, o pedido de reunião com Manuel Pizarro e representantes das três autarquias foi enviado na terça-feira, mas até ao final da semana passada a reunião não tinha sido agendada.