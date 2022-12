Segurança privada já mobiliza mais de 60 mil profissionais e factura 945 milhões

Apesar do crescimento, o sector enfrenta problemas de muita instabilidade, nomeadamente no que diz respeito à precariedade laboral e a uma prática de preços desleal.

O sector da segurança privada continua a crescer, quer em número de profissionais quer em facturação. Segundo os dados do Relatório Anual de Segurança Privada (RASP) de 2021, do Conselho de Segurança Privada (CSP), a que o PÚBLICO teve acesso, no ano passado existiam 60.690 profissionais habilitados ao exercício da segurança privada, mais 457 do que em 2020.