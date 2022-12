PÚBLICO vence prémio de jornalismo Direitos Humanos e Integração

Na edição de 2022 do prémio da Comissão Nacional da UNESCO e da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, o PÚBLICO venceu na categoria de Imprensa Escrita.

Os vencedores do prémio de jornalismo Direitos Humanos e Integração foram anunciados esta segunda-feira na Sala dos Espelhos do Palácio Foz, em Lisboa. O PÚBLICO venceu na categoria de Imprensa Escrita com A vida inteira com o salário mínimo.“Uma constante dor de cabeça”, de Natália Faria, Adriano Miranda e Francisco Lopes.

O trabalho multimédia publicado em Novembro de 2021 dá a conhecer as vidas de uma operária têxtil, de uma funcionária num hospital e de uma assistente operacional num centro de acolhimento de jovens em risco, para perceber como vivem com os 665 euros ilíquidos do salário mínimo.

Na mesma categoria estavam nomeados mais dois trabalhos do PÚBLICO: Para os jovens trans, ir à escola é “uma batalha”: “Tinha medo de que me agredissem” da jornalista Andreia Friaças, com Diego Nery e Rui Soares; e Como está a União Europeia a acolher quem precisa?, de Cátia Mendonça, José Alves e Rui Pedro Paiva.

Na categoria de Rádio venceu a série Exército de precários, dos jornalistas Nuno Viegas, Pedro Miguel Santos, Ricardo Esteves Ribeiro e Bernardo Afonso, da redacção do Fumaça; e Bissau — Geração Futuro, de Paula Borges, difundida na RDP África.

Por último, na categoria de Meios Audiovisuais, o primeiro prémio foi entregue aos jornalistas Sandra Salvado, Rui Manuel Rodrigues e Sara Cravina, pela reportagem As guardiãs do Sado, emitida na RTP; e aos jornalistas da Divergente, Diogo Cardoso, Sofia da Palma Rodrigues e Luciana Maruta, pelo trabalho Por ti, Portugal, eu juro!.

O prémio de jornalismo Direitos Humanos & Integração, no valor de dez mil euros, é uma iniciativa anual conjunta da UNESCO e da Secretaria-Geral da Presidência do Conselho de Ministros, que visa reconhecer o trabalho desenvolvido por profissionais da comunicação social, a nível nacional, em prol dos direitos humanos e das liberdades fundamentais.