Montenegro diz que Costa condenou Pizarro ao insucesso

Luís Montenegro acusou o Governo de não estar a aproveitar o orçamento destinado à saúde e considera que quer o director executivo do Serviço Nacional de Saúde, Fernando Araújo, quer o ministro da Saúde, Manuel Pizarro, estão destinados ao insucesso, uma vez que "a política continua a mesma".

"Este director executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) e o ministro da Saúde estão condenados desde o primeiro dia. Quando o primeiro-ministro disse, depois de substituir o titular da saúde [com a saída de Marta Temido], que ia mudar o ministro mas a política ia continuar a mesma, ele condenou o ministro e os seus colaboradores ao insucesso", afirmou o líder social-democrata esta segunda-feira, no final de uma visita a Vila Velha de Ródão, no âmbito do périplo que está a fazer pelo país e que a cada mês o leva a um distrito diferente.

​Para o líder do PSD, sem se mudar a política de saúde, "os resultados são os mesmos". "Se eles [ministro da tutela e director do SNS] mudarem de política vão desautorizar o primeiro-ministro. É uma confusão, o que aliás é uma nota dominante dos primeiros meses de mandato deste Governo", criticou.

Segundo Montenegro, a lista de espera para consultas e cirurgias "agravou-se muito nos últimos sete anos". "Os serviços públicos foram abandonados e votados a um desinvestimento total. O caso da saúde é o mais dramático", considerou.

O presidente social-democrata voltou a defender que o sistema de saúde "devia ser complementar", com o Estado a poder "prestar serviço público através de uma IPSS, de uma Misericórdia ou de hospital privado se for essa a carência de serviço" exigida pelos utentes. E antecipa-se a eventuais críticas: "Não vale a pena vir com papões repetitivos e conversa de chacha dizendo que o PSD defende o fim do SNS porque o PSD tem na sua história a defesa do SNS."

Embora reconheça que o orçamento da Saúde "cresceu muito" face a 2015, Montenegro afirma que quer a qualidade, quer a quantidade dos serviços prestados "é pior". "E cria uma dificuldade enorme à vida das pessoas concentrar toda a resposta no SNS", vincou.

Montenegro afirmou ainda que este é um Governo "monocolor", ou seja, apoiado por uma maioria absoluta parlamentar de um só partido e, como tal, defendeu que é um só partido que "está a transportar os portugueses para a pior fase de sempre na incapacidade de resposta do SNS".