Ir às compras ou ao casino?

Há dias, fomos às compras. Ou porque tínhamos pressa ou por hábito, pegámos nuns sacos embalados de maçãs e de peras. Uma colega nossa ia a passar também com uns sacos similares e alertou-nos “Pesai e confirmai.” Por acaso, o peso dos sacos com fruta até excedia ligeiramente o valor referenciado. No entanto, no caso dos sacos da nossa colega, ela ficava a perder, aproveitando para trocar por sacos mais generosos.

Confesso que não apontei os valores e, portanto, o raciocínio que segue necessitará do vosso próprio contributo empírico. Mas suponhamos que cada peça de fruta calibrada tem em média 100 gramas e que cada saco comporta 8 peças. Em média, cada saco, descontando a tara (peso do próprio saco, geralmente uma fração do grama, logo negligenciável no cálculo) deverá pesar 800 gramas.

Segundo a lei dos grandes números, 1000 sacos embalados terão em média 800 gramas de peso, 1000 sacos que as pessoas levem ao longo dos anos para casa terão em média 800 gramas de peso, 1000 sacos que as pessoas que passaram por aquele supermercado e que, como consumidores saudáveis, adquiram, terão, em média, 800 gramas de peso.

A lei dos grandes números diz-nos que, desde o embalador até à mole de consumidores, não houve dolo significativo no processo. O problema aqui está num dos famosos Paradoxos dos Jogos de Azar – ninguém tem uma vida ou um capital infinitos para realizar uma infinidade de apostas de modo a, no fim dessa infinidade, 50% das apostas caírem certas e 50% caírem erradas. Ou que determinada “estratégia” tenha uma série assegurada de vitórias independentemente das jogadas e com valor esperado positivo ao longo dos anos. Vivemos nos números curtos, nas bases finitas, nas decisões de racionalidade limitada.

Logo, em quatro consumidores, um (o meu caso) ficou aparentemente a ganhar, outro (a nossa colega) ficaria aparentemente a perder se estivesse com pressa e dois (outros dois) ficariam aparentemente a levar o peso correspondente ao preço a pagar. No entanto, este cálculo fica dependente de muitos fatores – como a calibragem da balança, os desvios-padrão do peso de cada peça de fruta e, sobretudo, a margem de lucro do vendedor bem como da justiça do valor acrescentado atribuído a cada agente na cadeia de valor.

E se o vendedor – ou determinados agentes oligopolistas na cadeia de valor ganham sempre com a lei dos grandes números – mesmo que a lotaria do Natal saia a alguém ou que alguém aposte 3 vezes seguidas no zero e saiam 3 zeros seguidos, no casino – percebemos porque em Portugal os maiores lucros de 2022 ficaram na distribuição e no retalho. Como se sabe, “a casa [o casino] ganha sempre”. Portanto, ir às compras obriga a perceber de apostas, também!

