A globalização magoada

Ergueram-se muros e vedações. E as fronteiras fecharam-se. O nacionalismo ganhou tempo de antena, lugares no parlamento e nas chancelarias. O chamado comércio livre tem vindo a ser substituído por medidas proteccionistas e o termo desglobalização entrou no jargão económico. A guerra comercial encetada por Donald Trump contra a China, o "Brexit", a pandemia num mundo sem barreiras e, por fim, a guerra da Ucrânia abalaram o mantra do comércio livre e amaldiçoaram a interdependência entre países ou blocos.