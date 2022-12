Morreu Georgia Holt, modelo, compositora e mãe de Cher

“A mãe partiu”, escreveu Cher no Twitter, no início da manhã de sábado, rematando a publicação com um emoji de cara triste.

Georgia Holt tinha completado os 96 anos em Junho e o seu estado de saúde inspirava alguns cuidados, depois de, em Setembro, ter dado entrada no hospital com uma pneumonia, como informou Cher nas redes sociais, na época.

Actriz, cantora e compositora, além de modelo, Jackie Jean Crouch​ nasceu a 9 de Junho de 1926, na pequena cidade de Kensett, no estado norte-americano do Arkansas, fruto de uma gravidez adolescente: a mãe tinha somente 13 anos; o pai tinha 21.

Depois de os pais se terem separado, Jackie Jean, que viria a adoptar o nome de Georgia Holt,​ mudou muitas vezes de casa e de escola, tendo aprendido a tocar guitarra com o pai. E muito cedo iniciou uma carreira na música e na representação: aos 6 anos, cantou numa estação de rádio de Oklahoma City e, nos anos 50, conseguiu vários pequenos papéis na televisão e cinema.

A sua vida pessoal ficou marcada por seis casamentos (um deles com um ex-marido) e respectivos divórcios. Cher é filha do primeiro marido, John Sarkisian (com quem se voltaria a casar quase 20 anos após o primeiro divórcio), mas viria a ser adoptada por Gilbert Hartmann LaPiere, o quarto marido, que também perfilhou a filha mais nova de Georgia, a actriz Georganne LaPiere.

Dois anos depois do último divórcio, em 1974, conheceu Craig Spencer, com quem se manteve até à morte.

Num talk-show com Oprah e Richard Sher, Georgia confessou que, quando Craig entrou no seu antiquário para lhe vender alguns bens, nunca imaginou que o rapaz, 21 anos mais novo, estava a ser tão simpático por sua causa. Afinal, Georgia era do tempo em que para sair com um rapaz ele tinha que ter "pelo menos mais três meses de idade".

“Pensava que ele estava interessado na minha filha mais nova, que tinha mais ou menos a mesma idade”, contou, adiantando que “o tratou como um filho”. “Foi muito frustrante, muito frustrante”, interrompeu, na época, Craig.

Apesar da diferença de idade, que no fim da década de 70 do século passado os fez ser notícia, Craig e Georgia foram companheiros ao longo de 46 anos. Craig Spencer tem actualmente 75 anos.

Em 2013, Cher dedicou um documentário à mãe. Em Dear Mom, Love Cher, revisita-se a peculiar história familiar da artista, desde o humilde começo de Georgia Holt no Arkansas rural até uma carreira entre a elite de Hollywood, atravessando seis tumultuosos casamentos.

O filme inclui conversas com Georgia Holt, as suas filhas, Cher e Georganne LaPiere Bartylak, e os netos, Chaz Bono (filho de Cher e Sonny Bono) e Elijah Blue Allman (filho de Cher e Gregg Allman).