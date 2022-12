Taxas Euribor sobem e prazo a seis meses supera os 2,5%

A poucos dias de nova reunião do BCE, as taxas associadas ao crédito à habitação voltam a registar subidas expressivas.

Os prazos mais curtos das Taxas Euribor estão a subir de forma mais acelerada, fixando novos recordes a poucos dias da reunião do Banco Central Europeu (BCE), que aprovará nova subida das taxas directoras. Depois da Euribor a três meses ter quebrado a barreira dos 2%, esta segunda-feira foi a vez do prazo a seis meses ficar acima de 2,5%, novos máximos desde Janeiro de 2009.

O prazo a seis meses, presente em cerca de 40% dos empréstimos à habitação, incluindo dos mais recentes, fixou-se, segundo dados da Lusa, em 2,527%, mais 0,061 pontos face à última sexta-feira. Este valor tende a agravar a média mensal de Dezembro, que servirá de referência para as actualizações de contratos e novas operações a realizar em Janeiro de 2023. Em Novembro a média foi de 2,321%.

A Euribor a três, que na última sexta-feira tinha ficado acima dos 2%, reforçou este patamar, ao fixar-se em 2,052%, mais 0,047 pontos, e um novo máximo desde Fevereiro de 2009. A média de Novembro ficou 1,825%.

A subida dos dois prazos mais curtos é natural, uma vez que tenderão a encurtar a distância face à taxa a 12 meses, que foi a que subir de forma mais acelerada nos últimos meses. Ainda assim, o agravamento mais expressivo da prestação da casa acontecerá para quem, neste prazo, terá revisão em Janeiro, porque a prestação actual ainda resulta da média negativa de Dezembro de 2021, quando atingiu o valor mais baixo de sempre.

A Euribor a 12 meses também subiu esta segunda-feira, mas de forma mais lenta, para 2,880%, mais 0,019 pontos face à sessão anterior. Este valor ainda fica abaixo do máximo (desde 2009) registado em Novembro, quando atingiu os 2,892%. A média mensal deste prazo em Novembro foi de 2,828%.

As Euribor são fixadas diariamente no mercado interbancário, através das média das taxas que os bancos estão disponíveis para emprestar dinheiro entre si, têm antecipado as decisões do BCE

Com o objectivo de travar a Inflação, o BCE iniciou em Julho um movimento de subida das suas taxas em 0,75% de cada vez, mas depois da queda ligeira verificada naquele indicador em Novembro, os mercados estão a antecipar que a subida de taxas se possa ficar em 0,5% na reunião da próxima quinta-feira.

As taxas Euribor a três, a seis e a 12 meses registaram mínimos de sempre, respectivamente, de -0,605% em 14 de Dezembro de 2021, de -0,554% e de -0,518% em 20 de Dezembro de 2021. As Euribor são fixadas pela média das taxas às quais um conjunto de 57 bancos da zona euro está disposto a emprestar dinheiro entre si no mercado interbancário.