Podcast P24: Depois da azia, a digestão. O que se segue para a selecção portuguesa?

Neste P24, ouvimos Jorge Miguel Matias, editor de Desporto do PÚBLICO.

Chegou ao fim o sonho português no Qatar. Portugal perdeu contra Marrocos nos quartos-de-final do mundial de futebol. Uma derrota com sabor amargo, naquele que deverá ter sido o último mundial tanto para o seleccionador Fernando Santos como para Cristiano Ronaldo, capitão da selecção.

Neste P24, ouvimos a análise do editor do Desporto do Público, Jorge Miguel Matias. O que é que se segue para a selecção portuguesa? Uma oportunidade para renovar?

