Segunda na TV: Hulk e Victorino d’Almeida à conversa com Suspeitos Insólitos

CINEMA

Hulk

AXN Movies, 21h10

Sempre que perde o controlo das suas emoções, o cientista Dr. Bruce Banner (Eric Bana) transforma-se num enorme e furioso monstro verde. Nesses momentos, Betty Ross (Jennifer Connely), a namorada, é a única capaz de lhe devolver o seu lado humano. Em 2003, Hulk chegou ao grande ecrã nesta aguardada adaptação cinematográfica da banda desenhada da Marvel, sobretudo por ter a assinatura de Ang Lee, responsável por A Tempestade do Gelo e O Tigre e o Dragão.

Cinco anos depois, também o realizador Louis Leterrier pegaria no personagem para propor a sua própria versão. Esse filme, O Incrível Hulk, protagonizado por Edward Norton é emitido a seguir, às 23h29.

Uma História de Violência

Hollywood, 21h30

Tom Stall (Viggo Mortensen) vive com a mulher (Maria Bello) e os dois filhos numa pequena e pacata cidade no Indiana. Certa noite, impede um roubo na sua cafetaria e salva os seus clientes e amigos matando os dois criminosos. O acontecimento atrai de imediato todos os meios de comunicação social e Tom é considerado um herói.

Mas todo aquele circo mediático deixa-o desconfortável. Ele e a família tentam a todo o custo voltar à normalidade. É então que um misterioso e ameaçador estranho chega à cidade. Um thriller dramático de David Cronenberg.

Jantar na América

RTP2, 23h33

Romance, comédia, punk e dores de crescimento cruzam-se numa improvável relação entre dois jovens desajustados de um subúrbio americano. Realizado e escrito por Adam Rehmeier, o filme estreou-se em Sundance e colheu vários prémios e nomeações em festivais internacionais, incluindo o galardão de melhor argumento no Fantasporto 2021.

Shutter Island

Fox Movies, 2h25

O xerife Teddy Daniels (Leonardo DiCaprio) e o seu parceiro Chuck Aule (Mark Ruffalo) são enviados para o Hospital Psiquiátrico Ashecliffe, na ilha Shutter, para descobrir o paradeiro de Rachel Solando, uma assassina que desapareceu da sua cela. A única pista é uma folha de papel com uma pergunta indecifrável. Ninguém na instituição parece querer cooperar e há algo de particularmente misterioso com o Dr. Cawley (Ben Kingsley). Dirigido por Martin Scorsese, o filme baseia-se na obra Paciente 67, de Dennis Lehane.

SÉRIES

Suspeitos Insólitos

RTP2, 22h01

Num subúrbio rico de Sydney, um colar particularmente valioso é roubado a uma mulher de negócios. A investigação que se segue começa a revelar os podres do bairro, com vários suspeitos e segredos a virem ao de cima, entre negócios ilícitos, casos, rivalidades, intriga e muito glamour. A minissérie australiana de quatro episódios estreia-se hoje e fica em emissão diária.

CSI: Vegas

Fox, 22h15

Estreia da segunda temporada da série que funciona como sequela do procedural original, com vários rostos familiares aos fãs do franchise. Nesta ronda, Gil Grissom (William Petersen) e Sara Sidle (Jorja Fox) saem de cena; em compensação, entra para a equipa a veterana Catherine Willows (Marg Helgenberger). Debitados à segunda-feira, os novos episódios ambientados na “cidade do pecado” arrancam com o caso de uma dominatrix encontrada sem vida na sua “masmorra sexual”.

ENTREVISTA

Primeira Pessoa

RTP1, 21h01

Fátima Campos Ferreira conversa com o maestro, pianista e compositor António Victorino d’Almeida sobre uma vida dedicada à música. A veia de comunicador e as opiniões sobre a política cultural são outros temas aflorados.

DOCUMENTÁRIO

Exílio no Atlântico

RTP2, 11h03

Gibraltar é geminada com o Funchal desde 2009, mas a ligação é mais antiga. Em 1940, a Madeira acolheu cerca de 2000 pessoas que deixaram “o Rochedo” durante uma evacuação em massa da população civil. O plano, implementado pelo Reino Unido, tinha como objectivo militarizar aquele território estratégico, face à ameaça do avanço alemão na II Guerra Mundial. Neste documentário, Pedro Mesquita vai à procura das memórias dessa geração de exilados que encontrou refúgio na ilha.