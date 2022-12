Podcast 110 Histórias, 110 Objectos: os foguetes de final de curso

No 72.º episódio do podcast, ouvimos a história da cana dos foguetes do IST. O 110 Histórias, 110 Objectos, do Instituto Superior Técnico, é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Siga-o nas plataformas

No podcast 110 Histórias, 110 Objectos, um dos parceiros da Rede PÚBLICO, percorremos os 110 anos de história do Instituto Superior Técnico (IST) através dos seus objectos do passado, do presente e do futuro. No 72.º episódio do podcast, ouvimos a história dos foguetes de final de curso Técnico.

Foto A cana dos foguetes do Técnico Instituto Superior Técnico

Não foram poucas as noites quentes de Julho pontuadas pelo ruído de foguetes a celebrar a conclusão do curso por estudantes do IST – subia aos céus da Alameda um foguete por cada ano que cada estudante do Técnico concluíra com sucesso. A lançá-los, de cigarro na mão, esteve durante décadas António Carvalhosa (também conhecido como "professor Carvalhosa" ou "eng.º Carvalhosa", dependendo das versões), funcionário do IST entre 1965 e 2003.

A prova – uma cana destes foguetes, lançada e recolhida em Maio de 1978 – é propriedade inestimável de Isabel Ribeiro, professora catedrática aposentada do IST e investigadora no Instituto de Sistemas e Robótica (ISR Lisboa).

O lançamento de foguetes fazia parte da tradição do Técnico, mas tinha sido descontinuada após o 25 de Abril, sobretudo por questões de ruído. Em Maio de 1978, a jovem Isabel Ribeiro e dois colegas acabaram o curso e decidiram procurar “quem antes tratava desses assuntos”. “O Professor Carvalhosa, como nós chamávamos, fornecia-nos os foguetes, e foi lançar os nossos 15 foguetes (um por cada ano de cada um dos três estudantes) no cimo do Pavilhão de Electricidade. Estávamos eufóricos, fumámos charuto, bebemos champanhe…”, recorda.

Estava retomada a tradição que prosseguiria mais umas décadas, como o comprova o testemunho de Teresa Vazão, professora do Departamento de Engenharia Electrotécnica e de Computadores do IST, que terminou o curso em 1985: “Dirigíamo-nos a ele, dizíamos: Sr. Carvalhosa acabei o curso, vamos combinar aqui o lançamento dos foguetes… Trazia-se os namorados ou as namoradas, íamos para o jardim e lá vinham os foguetes do Técnico”.

Falamos de António Alves Carvalhosa, que foi jardineiro, porteiro e contínuo do Departamento de Matemática durante as décadas que dedicou ao IST. Abria e fazia a manutenção dos Grandes Auditórios, vendia folhas de ponto e sebentas, mas tornou-se conhecido como o “Engenheiro Pirotécnico” pelo lançamento de foguetes.

Tudo começou assim: “Estava no portão da Alameda e houve um aluno que chegou ao pé de mim a perguntar sobre foguetes. Era um contínuo do Central, o Soares, que os deitava, mas parou durante um ano ou dois. O aluno perguntou-me: 'Não arranja foguetes para mim?'. E eu: 'talvez'. Descobri um fogueteiro da Lourinhã, através das Festas de Monsanto, e então comecei a gastar foguetes de lá e comecei a deitar. E deitei muitos anos. Peguei eu na tradição”. A técnica era puxar do cigarro e recorrer a um pedaço de pano tipo charuto para apoio e lá ia o foguete.

Foram centenas de estudantes do IST que viram o seu sucesso ecoar na cidade pelas mãos de António Carvalhosa. Uns pediam para serem eles a lançar, outros tiravam fotografias com ele ou levavam-no ao jantar de comemoração e “para a paródia”.

Antes de o “serviço” ser executado por contínuos do Técnico, a tradição seguia um molde self-service. Uma papelaria em frente ao IST vendia pequenos foguetes, que eram lançados pelos próprios estudantes. José Manuel Antelo, engenheiro de profissão aposentado e novamente estudante do Técnico em 2022, formou-se em 1955 e nunca esqueceu o seu último dia. Naquela altura deitava-se um foguete por conclusão do último exame (e não por anos de curso). “No nosso ano o último exame foi de economia política, que era uma cadeira para todos os cursos, todos os cursos do 6.º ano terminaram ao mesmo tempo. Então foram todos os cursos que fizeram ali um arraial de foguetes que foi uma coisa impressionante”, recorda.

Na década seguinte foi a vez de Rui Louro concluir o seu curso, lançar o seu foguete mas também a ver a polícia política a confundir o significado das celebrações. “Numa altura, o lançamento dos foguetes coincidiu com a queda de Oliveira Salazar da cadeira. Como nessa manhã houve muitos foguetes, a PIDE entrou no Técnico em força e queria prender toda a gente que lançou os foguetes”, conta.

A tradição terminou oficialmente nos anos 1090, mas a chama nunca se chegou a apagar totalmente. Quer substituindo o fogo de cana pelo fogo preso ou recrutando oficiosamente os serviços do antigo funcionário do IST. “Depois de me reformar ainda cá vim umas duas ou três vezes. Chegaram a ir lá alguns buscar-me para vir cá”, confessa António Carvalhosa.

Talvez mais do que a vontade de soltar foguetes, falasse mais alto a saudade de uma pessoa que tinha “sempre um sorriso nos lábios e era uma personagem querida por todos”, como define Isabel Ribeiro. E como a saudade nunca nasce só para um lado, também mora nas palavras do “Professor Carvalhosa”: “Tenho saudades e pena de não continuar. Mesmo que me pedissem, já não faria que arranjava problemas. Mas vontade tinha eu de os deitar. Tenho saudades desses tempos.”

