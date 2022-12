O cancro de Alyssa desapareceu graças a uma nova terapia

Um diagnóstico de leucemia nos linfócitos T é sempre uma notícia pesada. Muito menos após uma recaída, como aconteceu com Alyssa, jovem inglesa de 13 anos. Para Alyssa, este tipo de cancro não desaparecia – até agora. Seis meses depois de ter participado num ensaio clínico com uma nova tecnologia de edição genética dos linfócitos T (ou células T), não há sinais de leucemia. É o primeiro caso de sucesso com esta nova terapia.