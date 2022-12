Carlos César confirmou expulsão de Maximino Serra

O presidente do PS, Carlos César, confirmou a expulsão do militante histórico do partido, Maximino Serra, que morreu na quinta-feira, com 87 anos. A confirmação está expressa num despacho manuscrito e assinado pelo próprio Carlos César, a 12 de Setembro, em cima de um parecer em resposta ao requerimento de anulação da expulsão entregue por membros da comissão nacional do partido.