Dívidas ocultas em Moçambique

Na edição do PÚBLICO de 8.12.2022 é notícia que “Armando Ndambi Guebuza, filho do ex-Presidente moçambicano Armando Guebuza, foi (…) condenado a 12 anos de prisão no julgamento do caso das dívidas ocultas, o maior caso de corrupção da história de Moçambique em que o filho do ex-Presidente Guebuza recebeu subornos para influenciar o pai a aprovar o projecto de protecção costeira, usado para a angariação do dinheiro que alimentou as dívidas ocultas do Estado moçambicano”.

A questão é a parcialidade da notícia, dado que a mesma olvida que o actual Presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, então ministro da Defesa do Governo de Guebuza, era quem dirigia o Comando Operativo Conjunto no qual foi tomada a decisão da criação do Sistema Integrado de Monitoria e Protecção da Costa Costeira, que culminaria com a contracção das chamadas dívidas ocultas.

A inexistência de um poder judicial independente do poder executivo presidencial fez com que o juiz Efigénio Baptista (…) procedesse a uma justiça selectiva que culminou com a condenação do peixe miúdo, enquanto os tubarões (Filipe Nyusi, Armando Guebuza) se mantêm impunes.

Felizmente, a disputa mantém-se no Tribunal Superior de Justiça inglês que julga o caso das dívidas ocultas de Moçambique e onde a Privinvest, empresa que vendeu equipamentos e serviços de protecção costeira ao Governo moçambicano, confessou que pagou um milhão de dólares a Filipe Nyusi, sete milhões de dólares a Manuel Chang – à altura ministro das Finanças, responsável pela assinatura das garantias do Estado que viabilizaram os empréstimos, e que aguarda nos tribunais sul-africanos o pedido de extradição feito pelos Estados Unidos (…) – e mais de dez milhões de dólares à Frelimo, numa longa lista de altas hierarquias do Estado que receberam dinheiro ilícito das dívidas ocultas que afundaram o país.

O caso, pelo menos nas instâncias judiciais londrina e nova-iorquina, e a pretensa impunidade de Nyusi e Guebuza, parece estar longe do fim.

Carlos Antunes, Parede

Fazer é a resposta que falta

Li o livro A Última Solidão, de Carmen Garcia, e não ainda o Misericórdia, de Lídia Jorge, sobre a mesma temática, "os velhos e os lares, suas histórias de vida e seus sonhos". Temos assim duas "personas" a discorrerem sobre uma mesma questão que a todos diz respeito e cujas políticas de apoio urge alterar. A Lídia Jorge, da minha idade e conterrânea, escritora feita e quase perfeita, e outra, a Carmen Garcia, a mãe/enfermeira imperfeita, como ela a si mesma se refere, e, quiçá, escritora ainda imperfeita. (…)

Esta questão, que na minha vida tenho experienciado na primeira fila, deveria levar a que todos sintam os enormes testemunhos da condição humana que Carmen Garcia nos revela, como forma de nos sentirmos obrigados a fazer pressão, porque, conforme titula a sua crónica semanal no P2, "Tanto faz não é resposta", não se julgue que de almas piedosas está o inferno cheio e que mais nada nos cabe fazer. A nossa hora também chegará.

Reginaldo Gonçalves, Alfragide

Energia grátis

Não deixamos de ouvir falar e de sentir os aumentos no custo de energia elétrica e os impactos ambientais da sua produção. Sabemos também que o caminho não passa por apenas esperar novos grandes projetos, mas muito pela mudança de hábitos e contributos individuais. Dentro da contribuição possível de cada um inclui-se a instalação de painéis fotovoltaicos domésticos, sendo que a motivação ambiental se sobrepõe muitas vezes à avaliação financeira pura do investimento. Feito o investimento, há desde logo a questão de desalinhamento entre o pico da produção, durante o pleno sol quando a casa está vazia (sobra energia que vai para a rede), e o consumo quando a casa está ocupada e já não há sol (falta energia que vem da rede).

Pareceria ser lógico e justo que o operador nos cobrasse o diferencial entre a energia que forneceu e a que recebeu, só que este balanço é feito e fechado em intervalos de apenas 15 minutos. Significa que o grosso da energia excedentária não é deduzida/contabilizada. Teoricamente pode ser vendida, mas após um largo conjunto de procedimentos, como se essa venda fosse um desígnio relevante do processo, e mendigando junto dos operadores quem dá qualquer coisinha pelos kW que nos sobram. Não é muito motivador. O excedente deveria ser diretamente deduzido do consumo, eventualmente com ajuste regulamentado de tarifa. Esta burocracia e discricionariedade não ajudam à causa.

Carlos Sampaio, Esposende