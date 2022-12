“Nunca fizeram nadinha neste prédio.” Chove dentro das casas deste bairro municipal de Lisboa

No Bairro do Condado, em Marvila, chove na casa de alguns moradores. Os elevadores têm avarias constantes e há varandas nestes prédios municipais a desfazer-se. Gebalis diz estar a intervir.

Aurelina Tomaz solta a frase em jeito de protesto, mas não se engana com o prognóstico: “Daqui a cinco ou dez minutos, já está avariado outra vez.” O elevador que serve os lotes 568 e 570 do Bairro do Condado, na freguesia lisboeta de Marvila, havia mesmo de deixar de subir e de descer dali a instantes, cerca de uma hora depois de técnicos terem estado a “dar-lhe um jeito”.