Portugueses enchem hotéis para um Natal e Fim de Ano “superiores a 2019”

Depois de dois anos sem grandes celebrações, já existem hotéis esgotados para o Natal e Fim de Ano um pouco por todo o país. Reservas trazem expectativas optimistas, com números a superar 2019.

As expectativas dificilmente poderiam ser melhores para a primeira época festiva sem restrições devido à pandemia. Com o regresso das feiras de Natal, programas de Fim de Ano e actividades agendadas um pouco por todo o país, os portugueses preparam-se para uma quadra fora de casa, sem máscaras, limitação de grupos nem distanciamentos. De norte a sul e ilhas, já existem hotéis lotados e outros com reservas a chegar a bom ritmo. Nem o aumento de preços, devido à inflação e à elevada procura, parece refrear quem anseia por terminar o ano em festa.