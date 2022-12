Nick Bollettieri (1931-2022), o treinador que mudou o ténis

O que têm em comum Andre Agassi, Boris Becker, Jim Courier, Monica Seles, Maria Sharapova, Martina Hingis, Jelena Jankovic, Marcelo Rios, Serena Williams e Venus Williams para além de terem chegado ao primeiro lugar do ranking mundial? Nick Bollettieri. O treinador marcou a carreira destes campeões e de outras dezenas de tenistas, que não chegaram tão longe, mas acima de tudo marcou o ténis com uma abordagem inovadora do treino.