O frio e a resignação

24 dias depois de chegar ao Qatar, este sábado foi o primeiro dia em que houve frio – pelo menos frio natural, que o frio provocado por entidades diversas já é rotina.

Chegou a Doha um vento estranho e, sobretudo depois do pôr-do-sol (que é, de forma triste, por volta das 16h45), uma temperatura que criou desconforto nos menos precavidos. E Portugal, pouco precavido, também gelou, com um jogo “morno” e bem abaixo do que já tinha feito.

O dia em que terminou o Mundial 2022 para a selecção nacional foi um dia estranho. Na tribuna de imprensa sentiu-se uma relativa resignação. Emoção só mesmo do sempre intenso jornalista australiano. “Não vives mesmo isto...”, constatou.

O ambiente foi algo pesado, como se o nível futebolístico da equipa neste jogo frente a Marrocos não justificasse sequer especial desilusão. Quase como se perder com Marrocos nem fosse surpreendente e como se tudo tivesse acabado logo ali, quando o árbitro apitou, e fosse apenas hora de arrumar a trouxa e seguir para casa. E também como se fosse tempo de começar um novo ciclo, quando este ainda nem acabou – falou-se de Abel, de Mourinho e até de Jorge Jesus, o preferido dos amigos brasileiros que também por ali andavam, com as suas feridas ainda por sarar.

No autocarro que me levou a casa, um jornalista estrangeiro, que pelo sotaque me pareceu britânico, comentava com o seu operador de imagem que “os marroquinos são incríveis”. “Aqueles sacanas não se calam. Pobres portugueses”, acrescentou.

Apesar de gostar bastante mais de explicações tácticas do que das emocionais, que geralmente pouco dizem, aquilo fez-me algum sentido como complemento às justificações futebolísticas. Será que Portugal, mesmo com jogadores experientes, se apequenou perante aquele ambiente marroquino? Os próprios jornalistas e adeptos portugueses ter-se-ão sentido parte de uma nação impotente naquele dia? Nunca será algo mensurável, e nem é especialmente importante, mas fica para reflexão.

Mas uma coisa é certa: a vitória de Portugal não dependia das bolachas, como alguém acreditava.