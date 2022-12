Montenegro discorda totalmente da posição de Passos Coelho sobre a eutanásia

O presidente do PSD, Luís Montenegro, afirmou este domingo a sua discordância total com a posição do ex-primeiro-ministro Pedro Passos Coelho sobre a despenalização da eutanásia e considerou que a do ex-líder social-democrata "é muito fechada".

"Eu discordo do Dr. Pedro Passos Coelho. Sou muito directo. Discordo completamente da posição do Dr. Pedro Passos Coelho [sobre a eutanásia]. Discordo pelo facto de ele discordar da realização de um referendo sobre esta matéria. Discordo porque a posição dele é muito fechada. Embora eu seja tendencialmente contra, não tenho uma posição tão fechada como ele tem", afirmou aos jornalistas, Luís Montenegro em Vila de Rei, onde inaugurou a nova sede do PSD.

O líder do PSD iniciou este domingo uma nova semana do programa "Sentir Portugal", que o vai levar, ao longo dos próximos dois anos, a passar uma semana por mês em cada um dos distritos do país.

Num artigo no Observador, publicado na quinta-feira passada, o ex-primeiro-ministro social-democrata (2011-2015) apelou aos partidos que são contra a despenalização da eutanásia que se comprometam de forma transparente a reverter a lei no futuro, caso venham a ter maioria no parlamento.

"Mais do que esperar por uma decisão do Tribunal Constitucional", se o Presidente da República suscitar a questão, Passos Coelho quer que os partidos que "estão contra esta 'revolução' de organização da eutanásia se comprometam transparentemente em lutar pela sua revogação" caso venham a lograr conquistar uma maioria de deputados no futuro.