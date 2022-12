Uma das mais antigas narrativas visuais envolve leopardos ferozes e homens com erecção

O sítio arqueológico de Sayburç, na Turquia, mostra a mais detalhada representação de uma história neolítica no Próximo Oriente.

Um painel esculpido na Turquia, datado do neolítico, quando os homens e as mulheres se sedentarizaram, pode ser uma das primeiras representações conhecidas de uma "cena narrativa", uma espécie de BD do neolítico, segundo um artigo publicado esta quinta-feira na revista britânica Antiquity.