Tapem o nariz: Kansas limpa maior derrame de petróleo nos EUA da última década

A população que reside próximo do local da pior fuga da última década nos EUA, no oleoduto Keystone, foi forçada a lidar com o mau cheiro que se espalhou pela região do Kansas enquanto as equipas de limpeza trabalhavam em temperaturas quase geladas, e os investigadores procuravam pistas sobre o que causou o derrame.

Um forte odor a petróleo pairava no ar enquanto os reboques de tractores transportavam geradores, iluminação e tapetes de terra para um local lamacento na periferia desta comunidade agrícola, onde se abriu uma brecha no oleoduto Keystone descoberta na quarta-feira, que derramou 14 mil barris de petróleo.

O operador do oleoduto, a empresa TC Energy, comunicou na sexta-feira que estava a avaliar os planos para reactivar esta ligação, que transporta 622 mil barris por dia de petróleo canadiano para refinarias e centros de exportação dos Estados Unidos.

"Conseguimos cheirá-lo logo pela manhã; era mau", queixava-se Dana Cecrle, 56 anos, residente em Washington. Porém, conformado, encolheu os ombros à perturbação: "As coisas partem-se. Os oleodutos partem, as condutas de petróleo podem levar a derrames".

A TC Energy não forneceu pormenores sobre a ruptura nem disse quando este problema poderia ficar resolvido. Esta segunda-feira, as autoridades prometem fazer uma conferência de imprensas sobre a ruptura do oleoduto e limpeza da zona atingida, disse este sábado Randy Hubbard, coordenador da resposta de emergência no condado de Washington.

Petróleo no ribeiro

Especialistas ambientais de tão longe como do Mississippi deslocaram-se para o local e ajudaram na limpeza. Uma equipa de investigadores inspeccionou o local para determinar o que causou a ruptura do oleoduto de 36 polegadas (91 cm).

O condado de Washington, uma área rural de cerca de 5500 pessoas, fica a cerca de 200 milhas (322 km) a noroeste da cidade de Kansas. O derrame não ameaçou o abastecimento de água nem obrigou os residentes a abandonar as suas casas.

Os elementos das equipas de emergência instalaram barreiras para conter o petróleo que correu para um riacho e que se espalhou para uma zona de pasto de gado, explicou Hubbard.

A empresa TC Energy pretendia reactivar no sábado um segmento do oleoduto que envia petróleo para Illinois, e outra parte desta estrutura que traz petróleo para a zona de Cushing, uma peça-chave no sistema de armazenamento de petróleo dos EUA, em Oklahoma, no dia 20 de Dezembro, informou a Bloomberg News, citando fontes. A Reuters não conseguir confirmar estes detalhes.

Foto REUTERS/Drone Base

Terceiro derrame desde abertura em 2010

Foi o terceiro derrame de vários milhares de barris de petróleo no oleoduto de 2687 milhas (4324km) desde a sua abertura em 2010. Um derrame anterior já tinha feito com que o oleoduto permanecesse fechado durante cerca de duas semanas. "É a vida", reage Carol Hollingsworth, de 70 anos, da localidade vizinha de Hollenberg, Kansas, sobre o último derrame. "Temos de ter o petróleo."

A TC Energy tinha cerca de 100 trabalhadores a liderar os esforços de limpeza e contenção, e a Agência de Protecção Ambiental dos EUA estava a assegurar a supervisão e monitorização destas operações, disse Kellen Ashford, porta-voz da EPA.

A U.S. regulator Pipeline and Hazardous Materials Administration (PHMSA) que regula este sector nos EUA disse que a empresa fechou o oleoduto sete minutos depois de receber um alarme do sistema de detecção de fugas.

Um longo encerramento do gasoduto poderia fazer com que o petróleo canadiano ficasse retido em Alberta, o que faria baixar os preços no centro de armazenamento Hardisty, embora ainda não se tenha notada uma reacção dos preços na sexta-feira.

"O impacto real poderá vir se a Keystone enfrentar quaisquer restrições de pressão (de fluxo) da PHMSA, mesmo depois de o oleoduto ser autorizado a retomar as operações", disse Ryan Saxton, responsável desta área de dados na consultora Wood Mackenzie.