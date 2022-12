Sete ciclistas feridos em atropelamento por carro em Odemira, um com gravidade

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o atropelamento ocorreu na Estrada Nacional (EN) 393-1, junto ao recinto onde decorre o festival MEO Sudoeste.

Sete ciclistas ficaram hoje feridos, entre os quais um com gravidade, na sequência de um atropelamento por um carro, em São Teotónio, no concelho de Odemira (Beja), disse à agência Lusa fonte da Protecção Civil.

De acordo com o Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Beja, o atropelamento ocorreu na Estrada Nacional (EN) 393-1, junto ao recinto onde decorre o festival MEO Sudoeste, tendo o alerta sido dado pelas 11h45.

A mesma fonte indicou que os sete feridos, entre os quais um em estado grave, foram transportados para o hospital do Litoral Alentejano.

As operações de socorro envolveram meios e operacionais dos Bombeiros de Odemira, do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e da GNR, num total de 14 elementos, apoiados por sete veículos, incluindo uma viatura médica de emergência e reanimação (VMER) do Litoral Alentejano e uma ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Odemira.