A Kioskzine faz dois anos — e tem uma exposição de fotografia para celebrar

Foi por amor à fotografia em formato impresso que a Kioskzine nasceu há dois anos, a 6 de Outubro de 2020. E muita tinta correu, desde a sua fundação, promovida pelo trio de fotógrafos e fotojornalistas Daniel Rodrigues, Paulo Pimenta (PÚBLICO) e José Farinha: foram publicadas oito edições do zine fotográfico em 24 meses, cada uma delas dedicada ao trabalho de um fotógrafo de nacionalidade portuguesa.

Com o intuito de marcar a data de aniversário, a Kioskzine inaugurou, a 8 de Outubro, uma exposição retrospectiva, que estará patente até dia 18 de Dezembro no Fórum da Maia. "A exposição da Kioskzine converte Fórum da Maia em 'Kiosk…zone', pode ler-se no comunicado enviado ao P3.

As três primeiras edições, que revelaram o trabalho dos três fotógrafos fundadores, foram lançadas em conjunto, em Outubro de 2020. A primeira, de Daniel Rodrigues, contém o trabalho que realizou em Moçambique, no interior de um hotel de luxo que se transformou, no pós-guerra civil, num edifício ocupado, onde os residentes vivem em condições de grande precariedade. O trabalho de José Farinha, dedicado à "normalidade absurda" que se vive na Cisjordânia, preenche as páginas da segunda edição do zine e pode ser recordado aqui. A terceira edição, que contém trabalho da autoria de Paulo Pimenta, é uma homenagem a Luísa, a sua irmã.

Seguiram-se, a cada três meses, as edições dedicadas aos trabalhos dos fotógrafos Pauliana Valente Pimentel, Manuel Roberto (editor de fotografia do PÚBLICO), João Pina, Rita Carmo e Ana Brígida. Pauliana visitou o Dubai e os Emirados Árabes Unidos e trouxe Rub’Al Khali (Quarteirão Vazio), o retrato da vida quotidiana nas regiões. O trabalho de Manuel Roberto enfoca nas consequências da grande depressão Eline, que atingiu Moçambique em 2000 e pode ser visto aqui.

O fotógrafo João Pina foi convidado pela Kioskzine a partilhar o trabalho que realizou sobre o maior prédio de habitação do Brasil, com 1160 apartamentos e mais de cinco mil habitantes, em São Paulo. Ao longo de 30 anos, a fotojornalista Rita Carmo captou nos palcos “coisas pequenas em pessoas enormes” e a quarta edição foi dedicada a uma retrospectiva do seu trabalho, que pode ser revista aqui. Por último, mas não menos importante, segue-se o trabalho Na Terra, de Ana Brígida, que retrata as populações "neo-rurais" da Serra do Açor.