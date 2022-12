Manuel Fúria e As Primeiras Coisas

Tenho estado a ler a última colectânea de Miguel Esteves Cardoso, com crónicas d’O Independente, e a lembrar-me do tempo em que era um miúdo impressionado pela contracultura do jornal, antítese da insipidez parda da esquerda e do cavaquismo, que quando eu era adolescente já transbordava para a televisão nas aparições esporádicas de Paulo Portas ou nas recorrentes do próprio MEC n’A Noite da Má Língua, a que assistia militantemente com a minha mãe.