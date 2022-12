A guerra na Ucrânia prossegue sem tréguas. Todos os dias nos chegam notícias de novos e cruéis bombardeamentos que atingem civis indiscriminadamente. Assistimos igualmente a um novo tipo de ataques deliberadamente direcionados contra infraestruturas civis essenciais, como as redes de transporte de eletricidade.

Obrigado a recuar no campo de batalha, o Kremlin dirigiu a sua máquina de guerra para os civis. Para os privar de serviços fundamentais, nomeadamente, água, eletricidade e aquecimento. Para os vencer pela exaustão. Esta situação é desumana, viola todo e qualquer direito internacional e humanitário e constitui um crime de guerra.

Em resultado dos contínuos ataques da Rússia, mais de metade da rede de eletricidade da Ucrânia foi danificada ou destruída, deixando milhões de ucranianos sem eletricidade. E os ataques continuam a ocorrer a um ritmo mais acelerado do que o tempo necessário para os serviços de emergência ucranianos restabelecerem o aprovisionamento energético.

Por esta razão, o Parlamento Europeu juntou-se à Eurocities, a rede que reúne mais de 200 das maiores cidades da Europa, para organizar uma recolha e doação de geradores, transformadores e peças de substituição para redes elétricas, com o objetivo de ajudar os ucranianos a enfrentar o inverno rigoroso que se avizinha.

A campanha “Geradores de Esperança” é uma forma muito simples e concreta de contribuir para levar energia e água potável à população ucraniana que se encontra sob permanente ameaça. Para lhes garantir os serviços básicos do dia-a-dia que damos por adquiridos. Estes geradores ajudarão a manter em funcionamento as infraestruturas essenciais do país, fornecendo energia, nomeadamente a hospitais, escolas, instalações de abastecimento de água, centros de assistência, abrigos, antenas e torres de telecomunicações, entre outras.

Venho assim apelar a todas as cidades e regiões da Europa para que adiram à campanha “Geradores de Esperança”. Através das nossas redes de contacto, bem como dos 705 deputados ao Parlamento Europeu e, ainda, por outros meios, continuamos a mobilizar-nos para ajudar a Ucrânia. Juntos podemos fazer a diferença.

A ideia, tão simples como prática, pode ser aplicada rapidamente. Os geradores escasseiam no mercado e as autoridades nacionais já doaram o que lhes foi possível tendo em conta as suas disponibilidades. Mas nas cidades e regiões de toda a Europa existem geradores disponíveis, e por isso apelamos à sua participação nesta campanha. As autoridades nacionais de proteção civil recolherão esses donativos que serão rapidamente transportados para um dos três centros existentes na UE no âmbito do Mecanismo de Proteção Civil da União Europeia. A Ucrânia poderá, então, decidir para onde é que os equipamentos deverão ser canalizados com maior urgência e encaminhá-los para o seu destino final.

Podemos orgulhar-nos da solidariedade que a UE e os seus Estados-membros demonstraram para com a Ucrânia nas diversas frentes. Chegou o momento de prestar um apoio simples e concreto para ajudar a Ucrânia a enfrentar o inverno

Desde o anúncio da campanha, já garantimos geradores de diferentes dimensões e potências provenientes de várias cidades, de Roma a Talin. Estamos a receber ofertas de geradores de cidadãos comuns que também pretendem contribuir. Os europeus querem ajudar. É a solidariedade em ação. É a Europa em ação.

Podemos orgulhar-nos da solidariedade que a UE e os seus Estados-membros demonstraram para com a Ucrânia nas diversas frentes política, humanitária, militar e financeira. Uma solidariedade demonstrada através da concessão à Ucrânia do estatuto de país candidato à adesão à União Europeia e da aplicação de sanções contra a Rússia, bem como através do fornecimento de ajuda à Ucrânia, do acolhimento de milhões de ucranianos que fugiram da guerra, do fornecimento dos tão necessários equipamentos militares e de formação, bem como da atribuição de pacotes de ajuda no valor de 9 mil milhões de euros este ano e de 18 mil milhões de euros para o próximo ano. Visitámos Kiev para manifestar a nossa amizade e demonstrar o nosso compromisso para com o povo ucraniano. Chegou o momento de prestar um apoio simples e concreto para ajudar a Ucrânia a enfrentar o inverno.

Em tempos de crise, precisamos de esperança. Precisamos de amigos. Precisamos de apoio. Na Ucrânia, as pessoas precisam de eletricidade, de água e de aquecimento neste inverno. Nós podemos ajudar. Podemos contribuir. Podemos fazê-lo.

A autora escreve segundo o novo acordo ortográfico