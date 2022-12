Revista Carácter: Inverno no Dão, com o PÚBLICO de 17 de Dezembro

Com a edição do dia de 17 de Dezembro é distribuído o segundo número da Carácter, uma revista gratuita de 36 páginas para tomar o pulso ao território e aos vinhos do Dão

Maria do Céu escorre um balde da massa resultante da fermentação do leite de ovelha, enquanto responde às questões da jornalista Paula Sofia Luz. “O segredo para fazer um bom queijo? Bom leite e bom cardo”, explica a queijeira da Casa da Ínsua. Joaquim Ribeiro, por seu lado, assegura que o rebanho da casa está bem tratado e bem alimentado – 120 cabeças, cada qual com seu feitio, que o pastor conhece de cor. E José Matias, enólogo da casa, afiança, “Este vai ser mais um bom ano, de bom vinho”, enquanto trinca um bago de touriga nacional que ficou esquecido na videira. E só não o faz no pomar de maçã bravo de Esmolfe da propriedade porque a temporada já terminou. “Mas nós temos sempre algumas guardadas.”

Conhecer a Casa da Ínsua, em Penalva do Castelo, é conhecer o território que a rodeia. A propriedade tem um pé em três denominações de origem e faz do triângulo vinho do Dão/queijo Serra da Estrela/maçã bravo de Esmolfe um dos seus cartões-de-vista. A par do hotel de charme que ocupa o palácio barroco da propriedade, que tem também um restaurante de cozinha de autor que toma como ponto de partida o produto e o receituário regionais – bem como os vinhos da casa.

Penalva do Castelo é o pretexto maior da nova edição da revista Carácter, que chega às bancas com o PÚBLICO de 17 de Dezembro. Com a Casa da Ínsua como âncora, traçamos um roteiro de fim-de-semana para descobrir este território da sub-região de Castendo. A lista de moradas inclui também a Adega Cooperativa de Penalva e a Adega da Corga.

Neste segundo número da Carácter, olhamos também para Mortágua, mais exactamente para a Adega Boas Quintas – e para o decano da enologia nacional Nuno Cancela de Abreu, que, entre outras experiências, convida os visitantes a fazerem o seu próprio blend de vinho.

Contamos depois a história de um prato que é fruto de uma feliz conveniência, porventura nascido nos lagares beirões: o bacalhau à lagareiro. O crítico José Miguel Dentinho junta-lhe um elenco de vinhos do Dão que fazem competente companhia a esse grande clássico da cozinha portuguesa. E assina também uma prova que põe em evidência o carácter da touriga nacional, “uma casta com personalidade e plasticidade, com potencial para dar origem, para além de vinhos tintos distintos, a brancos, rosés e espumantes”.

