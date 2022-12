E a próxima realizadora chama-se... Taylor Swift

Taylor Swift, uma das estrelas pop mais bem-sucedidas da actualidade, vai estrear-se na realização de uma longa-metragem. O filme será produzido pela Searchlight Pictures, que lançou sucessos como Nomadland, Cisne Negro e Quem quer ser Bilionário? ou Doze Anos Escravo.

A cantora e compositora norte-americana, que lançou recentemente o seu décimo álbum, Midnights, escreveu um guião original. O seu conteúdo, tal como o casting do filme, ainda são desconhecidos.

Swift, que já realizou vários dos seus próprios vídeos musicais, viu o seu último vídeo, para o qual também escreveu o guião, ser elegível para uma nomeação para a categoria de Melhor Curta-Metragem na 95.ª edição dos Óscares (os nomeados conhecem-se em Janeiro). All Too Well: The Short Film, de 14 minutos, é uma curta-metragem baseada na canção de Swift All Too Well e segue a paixão de um casal de namorados, interpretados por Dylan O'Brien e Sadie Sink, que termina numa separação devastadora. Com esta curta, venceu na categoria respectiva nos prémios MTV em Novembro, onde também foi distinguida por The Man, tornando-se a primeira artista com dois prémios de realização, nota a revista Variety.

All Too Well: The Short Film foi apresentada no Tribeca Film Festival e no Toronto International Film Festival, mecas do circuito dos festivais de cinema.

"Taylor é uma artista única na sua geração e uma contadora de histórias. É uma grande alegria e um privilégio colaborar no momento em que embarca nesta excitante e nova jornada criativa", disseram David Greenbaum e Matthew Greenfield, presidentes da Searchlight, uma empresa do universo Disney, citados pela revista norte-americana.

Taylor Swift já entrou em vários filmes, desempenhando pequenos papéis, nomeadamente em Dia dos Namorados, Cats e, este ano, em Amsterdão, de David O. Russell.