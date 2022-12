Maria Manuel Mota. Uma revolução no tratamento da malária e os desafios actuais de fazer ciência

O podcast 45 Graus é um dos parceiros da Rede PÚBLICO. Neste episódio, José Maria Pimentel conversa com Maria Manuel Mota.

Esta semana, no podcast 45 Graus, a convidada é a bióloga Maria Manuel Mota, investigadora de renome internacional na investigação sobre a malária. Doutorou-se em Parasitologia Molecular pela University College London, no Reino Unido, fez investigação sobre a malária e regressou em 2002 a Portugal, onde tem continuado a desenvolver o trabalho que lhe tem valido diversas distinções. Desde 2014, assumiu também funções de diretora-executiva do Instituto de Medicina Molecular, em Lisboa.

Ao longo da conversa, fala sobre os progressos nos últimos anos na investigação sobre a malária, incluindo nova vacina contra a malária que está a ser testada pela Universidade de Oxford. Maria Manuel Mota explica o que causa a malária, como esta infecta os humanos e porque é que se manifesta de maneira diferente nas pessoas

A investigadora fala ainda sobre a importância da investigação em ciência fundamental (área para a qual é difícil atrair doutorados) e sobre as forças e limitações de Portugal na investigação científica, assim como dos problemas do actual sistema de publicação e avaliação científica a nível global.

