Reduzir a reflexão do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida sobre as medidas administrativas que as escolas devem adoptar para implementar a autodeterminação da identidade de género à reconfiguração das casas de banho é, no mínimo, um testemunho de miopia; reduzir as propostas legislativas que dois partidos políticos elaboraram sobre esta matéria a um único artigo que efectivamente se refere a casas de banho e balneários é igualmente uma evidência de miopia. E é lamentável, porque o que está em causa é importante e complexo, pelo que merecia um olhar amplo e sério.