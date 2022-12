Injustiças legais na Inglaterra

As penas aplicadas pelos tribunais são, muitas vezes, motivo de surpresa e até de indignação, tanto para os leigos como para os iniciados do mundo da justiça. Umas vezes, porque nos parece que as penas são pesadas demais para a gravidade dos crimes e outras porque são demasiado leves para o horror dos crimes em causa. A questão da razoabilidade da medida da pena prende-se, inevitavelmente, com o tipo de crime e, naturalmente, com o grau de culpa. O que parece pouco razoável e muito perigoso são as penas de prisão indeterminadas, como sucedeu em Inglaterra e no País de Gales, em 2003, com a aprovação do Criminal Justice Act.