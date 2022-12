Índia: partido de Modi alcança melhor resultado de sempre no seu estado natal

Vitória arrasadora do BJP no Gujarat reforça favoritismo do primeiro-ministro para as legislativas de 2024. Derrota no Himachal Pradesh não belisca ano eleitoral triunfante dos nacionalistas hindus.

O Partido Bharatiya Janata (BJP), de Narendra Modi, conseguiu o seu melhor resultado de sempre nas eleições legislativas realizadas na semana passada no Gujarat, o estado natal do primeiro-ministro indiano, com cerca de 60 milhões de habitantes, localizado na região Noroeste da Índia.

Segundo os resultados divulgados pelas autoridades eleitorais na quinta-feira, os nacionalistas hindus elegeram 156 dos 182 deputados no parlamento estadual. Em sentido inverso, o Congresso Nacional Indiano obteve o seu pior resultado em três décadas no Gujarat, tendo elegido apenas 17 deputados.

Os restantes lugares foram atribuídos ao partido Aam Aadmi (cinco), ao partido Samajwadi (um) e a candidaturas independentes (três).

Num discurso em Nova Deli, Modi disse que a vitória no Gujarat é “um reflexo das ambições de uma nova Índia”, “uma manifestação do pensamento dos jovens” e a “emancipação dos pobres, dos espezinhados e dos carenciados”.

“Não importa quantos altos e baixos o BJP já teve na sua vida política; sempre nos mantivemos firmes com as nossas ideias e valores. Os resultados no Gujarat provaram que BJP é outro nome para confiança”, afirmou.

“Na cabeça das pessoas não há dúvidas de que, se o país for próspero, a prosperidade de toda a gente está garantida”, declarou ainda, citado pelo Times of India.

O partido de Modi governa o Gujarat há 27 anos, pelo que esta vitória era mais do que esperada. Mas não deixa de ser um renovado um sinal de força e de optimismo do BJP, tendo em vista as eleições legislativas de 2024, nas quais o primeiro-ministro procura ser eleito para um terceiro mandato consecutivo.

Thank you Gujarat. I am overcome with a lot of emotions seeing the phenomenal election results. People blessed politics of development and at the same time expressed a desire that they want this momentum to continue at a greater pace. I bow to Gujarat’s Jan Shakti. — Narendra Modi (@narendramodi) December 8, 2022

O partido já tinha dado esse sinal em Março, quando venceu as eleições no Uttar Pradesh, o estado mais populoso da Índia, com cerca 230 milhões de habitantes, naquele que era considerado o seu principal desafio eleitoral, num ano de 2022 marcado por várias votações estaduais.

Os resultados das eleições no Himachal Pradesh – um estado com seis milhões de habitantes, localizado no Norte da Índia –, cuja votação teve lugar em Novembro, também foram divulgados na quinta-feira.

O parlamento estadual, de 68 lugares, era controlado pelo BJP, mas o partido de Modi ficou-se pelos 25 deputados, ao passo que o Congresso elegeu 40 deputados.

Bom ano eleitoral

Esta derrota não belisca, no entanto, o ano eleitoral triunfante do BJP. Das sete eleições para parlamentos estaduais realizadas em 2022, o BJP acabou vencendo cinco: Goa, Manipur, Uttar Pradesh, Uttarakhand e Gujarat.

Para além do Himachal Pradesh, a outra derrota que teve foi no Punjab, um estado onde, ainda assim, nunca teve grande tradição.

A avaliação do desempenho eleitoral do BJP em 2022 também se faz à luz do contexto com que iniciou esta maratona de votações. Pela primeira vez em vários anos, Narendra Modi viu-se numa posição em que sua incontestabilidade foi posta em causa.

O descontrolo da pandemia na Índia motivou duras críticas internas à gestão da crise por um Governo que fundamenta grande parte da sua acção política no culto da personalidade do primeiro-ministro.

A isso somou-se a reacção furiosa dos agricultores a uma proposta polémica de reforma agrária, os efeitos do fraco desempenho económico da Índia na inflação e no desemprego e algumas derrotas surpreendentes do BJP em eleições estaduais dos anos anteriores, nomeadamente em Bengala Ocidental, o quarto estado mais populoso do país.

Para além disso, o ultranacionalismo identitário hindu que Modi trouxe para primeiro plano da política indiana e que cresceu fortemente à custa de um discurso e de políticas anti-islão e anti-muçulmanos – num país multiétnico e cuja população islâmica corresponde a cerca de 14% dos 1,4 mil milhões de indianos –, fez aumentar a violência religiosa e a polarização política nos últimos anos, e ameaçou fugir ao controlo do Governo.

Um dos momentos mais marcantes da carreira política de Modi – o filho de um vendedor ambulante de chá que tem hoje uma aura quase sagrada na Índia – foi, aliás, quando era ministro-chefe de Gujarat e o estado foi palco de um dos mais violentos confrontos religiosos em várias décadas, entre hindus e muçulmanos, e no qual morreram mais de mil pessoas, a maioria da segunda comunidade.

A vitória arrasadora do BJP no Gujarat acaba por consolidar a narrativa pró-hindu de Modi e do partido, considera Ajay Gudavarthy, professor de Ciência Política na Universidade Jawaharlal Nehru, em Nova Deli.

“Existe agora uma articulação descarada de votos hindus para o BJP. Até os líderes populares da oposição estão a perder assim que a carta hindu é posta em jogo. Temos de reconhecer que o sentimento [hindu] é muito profundo”, disse à Al-Jazeera.