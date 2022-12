Notícias dos perigos dos populistas

A discussão entre as franjas mais extremadas da direita e da esquerda sobre quem tem mais exemplos de populismo para atirar ao adversário é primária, logo pouco interessante. Dizer que o PCP apoia Nicolás Maduro ou o regime da Coreia do Norte ou afirmar que André Ventura se desmonta ao apoiar Jair Bolsonaro tem apenas o mérito de sublinhar que a democracia verdadeira se faz nos compromissos do centro. E que não sobrevive à demagogia e ao populismo dos extremos, sejam à direita, sejam à esquerda.