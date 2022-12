Do Porto ao Algarve, venham circos, reinos de Natal e presépios para toda a família

A Comic Con, um ciclo com o Foco Famílias e as exposições sobre Leonardo da Vinci e os guerreiros de terracota são outras das sugestões para entreter e animar os miúdos nos próximos dias.

PASSEIOS

Palácio de Natal do Porto

1 a 30 de Dezembro

É nos jardins do Palácio de Cristal que, nos fins-de-semana e feriados até ao final do mês, se concentram dezenas de actividades gratuitas, para toda a família.

No programa estão concertos, uma Tenda de Neve com lugar para “contadores de histórias, actores, palhaços, mágicos, músicos, bailarinos e até um caricaturista” e a Tenda de Cristal que dá espaço a oficinas onde a petizada é convidada a escrever cartas para o Pai Natal e a criar sabonetes artesanais, velas, enfeites ou brinquedos.

A servir a tradição na Avenida das Tílias estão a Casa do Pai Natal e o mercado. A magia estende-se ainda ao renovado Mercado do Bolhão, que servirá de cenário a espectáculos de música, teatro, caricatura ao vivo e à Ópera de Bolso.

Reino do Natal

1 de Dezembro a 6 de Janeiro

O centro histórico de Sintra torna a dar cenário à iniciativa que serve a magia da quadra por meio de música, circo, oficinas, diversões temáticas e o tradicional mercado natalício.

Com a tenda montada no Parque da Liberdade e no Terreiro Rainha D. Amélia, entre casas encantadas, presépios, bonecos de neve e árvores decoradas, o cartaz vem engalanado com o espectáculo de videomapping Quebra-Nozes, assinado pela Vórtice Dance Company com base no clássico de Natal e projectado na fachada do Palácio da Vila, entre 7 e 11 de Dezembro, às 18h, 19h, 20h e 21h.

Com entrada gratuita, o Reino do Natal pode ser visitado entre as 11h e as 19h (dias 9, 15 e 16, das 9h às 17h), excepção feita aos dias 12 a 14, 19, 20, 24 a 27 e 31 de Dezembro, e de 1 a 3 de Janeiro, em que está de portas encerradas. Programa completo aqui.

Castelo Mágico

1 de Dezembro a 8 de Janeiro

Espectáculos, pista de patinagem, pinturas faciais, passeios equestres, carrosséis, arvorismo, slide, insufláveis, baloiços mágicos, um Túnel de Luz, a exposição Há Ciência nos Bichos, a Casa do Pai Natal, um mercadinho e o Hemispherium Viajante.

Estas são algumas das estrelas a brilhar no Castelo Mágico de Montemor-o-Velho que, para a quinta edição do evento, alinha novidades como o Video Booth 360º, o Ice Tubing e um espaço de realidade virtual.

Aberto sexta, sábado, domingo e feriados, das 10h às 21h (vésperas de Natal e de Ano Novo, das 10h às 16h; 1 de Janeiro, das 16h às 21h). Os bilhetes custam 6€ (5€ dos três aos 12 anos e seniores, grátis até aos dois anos). Mais informações aqui.

Presépio Gigante

1 de Dezembro a 8 de Janeiro

Vila Real de Santo António volta a mostrar as medidas do seu presépio, considerado o maior do país: é habitado por 5700 peças, espraia-se por 240 metros quadrados e custou mais de 2500 horas de trabalho, 20 toneladas de areia, quatro toneladas de pó de pedra e três mil quilos de cortiça, entre outros números.

À espera dos visitantes, no Centro Cultural António Aleixo, e a fazer a festa aos 20 anos da exposição, estão histórias de Natal e das tradições algarvias, num cenário onde se incluem figuras mecanizadas e outros efeitos cénicos.

Aberto todos os dias, das 10h às 13h e das 14h30 às 19h – excepto 24 e 31 de Dezembro (com encerramento às 18h) e 1 de Janeiro (com abertura às 15h). A entrada custa 1€ (0,50€ até aos dez anos).

FESTIVAIS

Comic Con Portugal

8 a 11 de Dezembro

A oitava edição do maior evento de cultura pop do país desenha-se sob o signo We Can Be Heroes. Ao Parque das Nações, em Lisboa, chegam artistas e fãs de vários quadrantes, do cinema à televisão, passando pela banda desenhada, gaming, cosplay, literatura, videojogos e música.

No cartaz (detalhado aqui) estão mais de 370 convidados – Sean Maguire, Dafne Keen, Amir Wilson, Zackary Levi, Paco Roca, Wes Craig, António Jorge Gonçalves, João Tordo e Paula Hawkins são apenas alguns dos trunfos na manga.

Aberto das 10h às 20h (quinta e sexta, a partir do meio-dia), com bilhetes entre 35€ e 40€ (10€ dos seis aos 12 anos) e passes a 110€.

Foto O Lobo, a Menina e o Caçador, de Vasco Mendonça e Gonçalo M. Tavares, é uma das criações em cena no Foco Famílias DR

Foco Famílias

9 a 11 de Dezembro

Mais um ano, mais uma voltinha no festival que se instala no Teatro Campo Alegre do Porto para apontar o foco a crianças e famílias.

Nesta sexta edição, sobem à cena os espectáculos O Lobo, a Menina e o Caçador, de Vasco Mendonça e Gonçalo M. Tavares; Pequenos Mundos, de Joclécio Azevedo e Teresa Prima; Que Grande Estrondo, de João Fazenda, Bruno Humberto e Philippe Lenzini; e Baile dos Opostos, de Joana Providência.

O cartaz completa-se com a instalação Habitar a Floresta, construída por Daniel Moreira e Rita Castro Neves. A entrada em cada espectáculo custa 2,50€ (criança) e 7€ (adulto). O programa completo pode ser consultado em www.teatromunicipaldoporto.pt.

EXPOSIÇÕES

Leonardo da Vinci - Homem, Inventor, Artista, o Génio & Terracotta Army - Guerreiros de Xi'an

6 de Dezembro a 31 de Março

A Alfândega do Porto alberga duas novas exposições internacionais. Leonardo da Vinci - Homem, Inventor, Artista, o Génio propõe uma experiência interactiva dedicada ao “homem do Renascimento”, dando a conhecer algumas das suas obras de arte, mas também a forma como interagia com o mundo que o rodeava e a “insaciável curiosidade” que servia de motor à sua genialidade e capacidade de invenção.

Por sua vez, Terracotta Army - Guerreiros de Xi’an alinha mais de 200 réplicas em tamanho real do exército em terracota de Qin Shi Huang, o primeiro imperador da China.

Podem ser vistas todos os dias, das 11h às 19h. A entrada em cada uma custa 13€ (8€ para crianças dos quatro aos 12 anos, estudantes e seniores).

TEATRO

Histórias Suspensas

13 e 14 de Dezembro

Três contadores saltam para dentro de uma história, “agindo e reagindo através de voos, voltas e reviravoltas”, numa performance de Joana Providência e da companhia Radar 360º, para crianças e famílias.

Uma peça que estabelece o paralelo com um armário, onde se guardam segredos e fabricam sonhos de possibilidades infinitas. Para ver no Centro Cultural Vila Flor, em Guimarães, terça e quarta, às 10h30 e 15h30. Bilhetes a 2€.

CIRCO

Circo Coliseu Porto Ageas

8 de Dezembro a 8 de Janeiro

A tradição conta 81 anos e põe em cena mais de três dezenas de artistas de seis países a mostrar habilidades que tanto passam pela acrobacia aérea como pelo ilusionismo, trapézio, malabarismo, clown, suspensão capilar ou, até, uma roda da morte.

Os Gigantes da Montanha de Luigi Pirandello é a fábula que dá o mote ao espectáculo, que vem com cenário a lembrar uma “versão infantil de Mad Max”. É acompanhado ao vivo por uma banda feita à medida, pautada pela direcção musical de Ramón Galarza e inspirada no disco que o compositor gravou há 35 anos para o Chapitô, intitulado A Festa do Circo.

Os bilhetes custam entre 9€ e 19€; os horários das sessões podem ser consultados no site do coliseu.

Circo do Coliseu

3 a 25 de Dezembro

Há várias gerações que o Natal em Portugal implica uma ida ao circo. Em Lisboa, o espectáculo no Coliseu dos Recreios é uma tradição que remonta ao século XIX. A sala transforma-se numa grande tenda de circo, para receber palhaços, acrobatas, malabaristas, trapezistas, ilusionistas e muitos outros animadores da Companhia Internacional de Circo.

Bilhetes entre os 17,50€ e os 25€; informações sobre horários em www.coliseulisboa.com.