Vouguinha a todo o vapor: comboio histórico volta à linha do Natal

O comboio histórico torna a apitar e fumegar na linha do Vale do Vouga. De 10 a 17 de Dezembro, a CP põe a circular um Natal a Vapor com animação para mais de 200 passageiros diários.

Para os entusiastas dos comboios, poucos presentes natalícios serão melhores do que uma viagem em carruagens de outros tempos, movidas por uma locomotiva a vapor. No ano passado, por esta altura, o passeio chegou a ser anunciado, mas acabou por ser cancelado por causa da pandemia. Este ano, estão reunidas todas as condições para o regresso à linha do Vouguinha, como é carinhosamente conhecido o comboio que faz as delícias de quem embarca e de quem o vê passar.

Parte da estação de Aveiro em direcção a Macinhata do Vouga, em Águeda. Com capacidade para 206 passageiros, a composição é formada por antigas carruagens de madeira construídas entre 1908 e 1930, uma delas a icónica Napolitana. Mas a grande estrela do passeio, de apito a a soar e chaminé a fumegar, é a quase centenária locomotiva a vapor CP E214, fabricada pela empresa alemã Henschel & Sohn e adquirida pela CP em 1923.

O sentido nostálgico da viagem – e o enorme potencial instagramável – rivalizam com a paisagem que se avista ao serpentear pela beleza do vale. Está prometida “uma experiência inesquecível pela Linha do Vouga, única linha de via estreita em exploração em Portugal”, faz saber a CP.

A chamar a atenção está também a animação natalícia que o Vouguinha promete levar a bordo, bem como a visita incluída ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga e a possibilidade de ali adquirir produtos regionais.

O comboio circula todos os dias, entre 10 e 17 de Dezembro. A partida está marcada para as 13h35, em Aveiro; a chegada, para as 15h25, em Machinhata do Vouga. Há uma paragem de 15 minutos em Águeda para receber quem ali quiser embarcar. No regresso – às 16h33, com chegada prevista a Aveiro às 20h12 –, o tempo passado em Águeda alarga-se a cerca de duas horas, para visitar a cidade e as suas atracções da quadra.

Repleto de actividades para toda a família, o programa Águeda É Natal está em marcha até 8 de Janeiro. É habitado pelo tradicional Pai Natal gigante e, este ano, também por uma versão minúscula do velho senhor generoso – tão pequeno que passa pelo buraco de uma agulha.

O bilhete para o Vouguinha custa 40€ para adultos, ficando a 25€ para crianças com idades entre os quatro e os 12 anos. Dada a conhecida afluência a este tipo de iniciativa, recomenda-se a compra antecipada, até porque, como lembra a CP, “as anteriores edições do comboio histórico do Vouga registaram um enorme sucesso, com níveis de procura que, praticamente, esgotaram a capacidade de lugares oferecida”.