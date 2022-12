Gás de Moçambique começou a chegar a Espanha

Porto de Bilbau recebeu carga de GNL oriunda do projecto de produção ao largo de Cabo Delgado, de que a Galp é accionista. A BP é a compradora desse gás.

O gás produzido pela Galp e pelos parceiros do projecto Coral Sul, em Moçambique, já começou a chegar à Europa, numa altura em que o continente procura alternativas ao gás russo.

De acordo com o site espanhol El Periódico de la Energia, o porto de Bilbau recebeu na quinta-feira uma carga da BP de gás moçambicano, aumentando o leque de proveniências do gás natural que abastece Espanha para mais de uma dúzia de fornecedores, em que também se incluem Estados Unidos, Argélia ou Nigéria.

Em 2016, a petrolífera britânica assinou um contrato de 20 anos com os parceiros do projecto Coral Sul (em que se inclui a portuguesa Galp), para receber toda a produção da plataforma flutuante instalada na costa norte de Moçambique, ao largo de Cabo Delgado, na chamada bacia do Rovuma.

Ao contrário dos projectos em terra, que ficaram quase integralmente paralisados devido aos problemas de segurança motivados pelos ataques terroristas em Cabo Delgado, a produção no offshore moçambicano progrediu dentro do calendário previsto, coincidindo com um momento de viragem estratégica na política de aprovisionamento europeia.

Em meados de Novembro, a Eni, líder de um consórcio de que a Galp tem 10% (e ponde estão ainda a ExxonMobil, CNPC, KOGAS e ENH), anunciou ter realizado o primeiro carregamento de gás natural liquefeito (GNL) a partir das águas moçambicanas, ao passo que a BP anunciou em Novembro ter recebido “com sucesso” a primeira carga de sempre de gás moçambicano.

A plataforma Coral Sul FLNG (produzida na Coreia do Sul) tem uma capacidade de liquefacção de gás de 3,4 milhões de toneladas por ano, a partir dos 450 mil milhões de metros cúbicos de gás do reservatório Coral na Bacia do Rovuma.

Segundo o El Periódico de la Energia, o destino do gás transportado pela BP para o terminal de regaseificação de Bilbau é a central de ciclo combinado de Bahía de Bizkaia Electricidad (BBE), de que a petrolífera é a maior accionista.

O metaneiro que fez o transporte, o British Sponsor, já partiu de Bilbau e encontra-se neste momento em viagem rumo a Pemba (capital da província de Cabo Delgado), segundo o site Vessel Finder.