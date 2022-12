Marrocos ofereceu o empate, Portugal ficou com a derrota

O Mundial do México em 1986 começou com um sonho realizado e terminou como um pesadelo que nunca mais acabava. Está bem documentado o que aconteceu nesse mês no motel La Torre, em Saltillo, os jogadores em luta por melhores condições salariais, a intransigência da Federação Portuguesa de Futebol, os treinos num campo inclinado e esburacado, as “chicas” locais, os jogos com equipas de cozinheiros e tudo o resto. Com tudo o que acontecera entre 11 de Maio e 12 de Junho de 1986, não deixava de ser incrível que a selecção portuguesa ainda estivesse numa excelente posição para seguir em frente no Mundial. Só dependia de si naquele jogo final com Marrocos no Estádio 3 de Marzo, em Guadalajara. Uma vitória seria o ideal, mas bastava um empate.