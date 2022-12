Imprensa brasileira lamenta “fim do sonho” no Qatar com críticas a Tite

"Fim do sonho", "balde de água fria" ou "Brasil chora" são algumas das manchetes da imprensa brasileira esta sexta-feira para descrever a eliminação da "canarinha" nos quartos-de-final do Mundial2022 de futebol, com culpas "atiradas" ao treinador Tite, que já anunciou, entretanto, a demissão do cargo.

A equipa de Tite, cinco vezes campeã mundial, terminou a sua campanha num jogo "dramático" contra a Croácia, que foi resolvido numa disputa de penáltis, diz o jornal O Globo, que acrescenta que o foi adiado "o sonho do Hexa" para 2026.

Para o jornal O Estado de São Paulo, a equipa brasileira "deixou os seus adversários em pé de igualdade no final do tempo extra".

Ninguém no país esperava uma eliminação contra a Croácia e, antes do encontro, alguns meios de comunicação lançaram sondagens digitais para escolher a melhor forma de vestir a sexta estrela, símbolo de campeão mundial, na camisola verde e amarela.

A Folha de São Paulo ilustra o desastre com várias fotografias do guarda-redes croata Dominik Livakovic, "o grande protagonista da partida".

O diário paulista também destaca o golo marcado por Neymar para igualar Pelé como o melhor marcador de todos os tempos da selecção nacional com 77 golos.

Por seu lado, o diário desportivo Lance! considerou que o Brasil "não compreendia o jogo" e "fazia tudo o que a Croácia queria".

Os colunistas do UOL foram os mais duros para Tite, que já tinha anunciado, em Fevereiro, que se demitiria após o Campeonato do Mundo no Qatar. "Foi uma derrota dolorosa, porém em paz comigo mesmo. Fim de ciclo", afirmou o treinador em conferência de imprensa no final do jogo.

O comentador Vitor Guedes disse que o treinador "alinhou mal" e que foi "pior ainda" a fazer mudanças, recordando também "a aberração" de chamar Daniel Alves, que não joga desde Setembro.

Na mesma linha, o comentador Milton Neves frisou que "Tite foi o grande culpado pelo fracasso do Brasil no Qatar".

"Em primeiro lugar, por ter chamado laterais em que não confiava, tais como Daniel Alves", disse, sublinhando o "erro ao substituir Vinícius Júnior na segunda parte". "E agora, nada agora! Vai para casa e espera que em quatro anos surja um novo Pelé, mesmo que isso seja totalmente impossível", concluiu.

O Presidente eleito do Brasil já reagiu à derrota, dizendo que "o Brasil se esforçou, Neymar fez um belo golo e o 'time' merecia mais". "Meus cumprimentos aos jogadores e comissão técnica. Vamos em frente que na vida jamais podemos desistir", frisou.