Captain Boy completa trilogia de Domingos Lentos com o videoclipe Dissolver

O primeiro videoclipe era radical: Captain Boy, ou nova imagem que criara, “matava” o Captain Boy antigo, num encenado auto-assassinato. Isso foi em Só se estraga uma casa. Seguiu-se Domingos lentos, onde a culpa por tal morte é apagada com auto-destruição. Agora, no terceiro videoclipe desta curta e dura saga, o “assassino” é forçado a lidar com a dor, regressando “às águas de quem o faz sentir maior”. Dissolver, assim se chama o novo videoclipe, foi realizado por Giliano Boucinha e por Captain Boy e é um tema do álbum Domingos Lentos, editado em Abril e do qual fazem parte, além das faixas desta trilogia “de negação e raiva, depressão e aceitação”, outras cinco: Cactos, Peito Cansado, Dizer adeus de longe, Almas leves e A sul de nenhum norte.

Alter-ego de Pedro Ribeiro, músico e compositor de Guimarães, Captain Boy lançou o seu primeiro disco em 2015, um EP homónimo com canções como Sleep song, Drunk man in bar e Sad blues. Também em inglês, lançou depois dois álbuns, o primeiro intitulado apenas 1, em 2017, e Memories and Bad Photographs, em 2019, no qual, segundo a sua biografia, “deixou de lado o ponto de vista de uma personagem para se inspirar em exclusivo nas memórias (das memórias)”. Em 2018 gravou em dueto com Surma o tema True love will find you in the end, do californiano Daniel Johnston (1961-2019), que morreu no ano seguinte. Durante a pandemia gravou o EP Música de Meias (Março de 2021) em colaboração com Rapaz Improvisado, Tyroliro e Yosune. Domingos Lentos, álbum totalmente escrito em português, inspira-se em escritores como Charles Bukowski e Hermann Hesse e “fala sobre autodestruição, perda e descoberta”.